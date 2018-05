Mercado del cine de Cannes: al gigante le salen pies de barro

Sí, los centenares de metros cuadrados siguen repletos de estands de productoras de todas partes del mundo. Sigue habiendo reuniones centelleantes, docenas de mesas redondas, centenares de proyecciones en las salas del Palais o de los multicines cercanos. Según el festival, hay más de 12.300 acreditados y se podrán ver 1.500 películas. Aquí se compran películas para la distribución nacional, se buscan inversores para centenares de proyectos, los programadores de festivales de todo el mundo preparan sus selecciones. El corazón de la industria palpita en los tres gigantescos sótanos del Palais y en las calles adyacentes y en las oficinas de los edificios de la Croisette. Pero este año las cosas no van bien, y cualquiera se puede dar cuenta a simple vista.

El Mercado de Cine de Cannes cierra sus puertas en dos días, el martes (el festival se prolonga hasta el sábado). Así que los acuerdos están ya firmados o a punto de concretarse. Y desde su inicio el miércoles las perspectivas no eran buenas. En los edificios de la Croisette ya no hay tantas pancartas ni anuncios de nuevos proyectos como en ediciones precedentes. La fachada de hotel Carlton, otrora un enorme reclamo publicitario de blockbusters de Hollywood, solo alberga este año un pequeño escenario-adorno sobre Han Solo: una historia de Star Wars, que ni siquiera tendrá su estreno mundial en Cannes el martes, sino que ya ha tenido su premiere en Los Ángeles. En los sótanos del Palais se notaban muchas menos aglomeraciones los primeros días, ya que muchos participantes han reducido su presencia exclusivamente al fin de semana. Cannes es caro.

No hay grandes estrellas vendiendo sus proyectos. Otros años, por ejemplo en 2014, se vio a Mel Gibson, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Stratham, Dolph Lundgren, Harrison Ford, Wesley Snipes y Antonio Banderas paseando en varios tanques para promover Mercenarios 3. Y como ese desfile rimbombante había similares cada día. Hoy, solo una película de este poderío se ha publicitado en Canes: 355, una de espías internacionales, de la que aún no hay guion definitivo y que bajo el impulso de Jessica Chastain, contará con ella, Penélope Cruz, Fan Bingbing, Marion Cotillard y Lupita Nyong'o como protagonistas. Ya han colocado su distribución en Estados Unidos por cerca de 20 millones de euros que irán a su presupuesto: en el cine muchas películas se financian con acuerdos de preventas internacionales. Y tres empresas chinas están pujando por su distribución en China: Fan Bingbing es la mayor estrella asiática actual. Otro proyecto que ha generado interés ha sido Scary Stories to Tell in the Dark, producido por Guillermo del Toro, y que el mexicano ha promocionado entre los inversores en el hotel Carlton. Sin embargo, en general, no hay ni estrellas de Hollywood, ni las grandes fiestas de antaño.

Los expertos coinciden: el ascenso de Netflix, el descenso de ventas de los derechos de películas para editarse en DVD o emitirse en televisión, y la huida de los estudios de Hollywood a festivales más amables, como Venecia, han hecho mella en el mercado francés. "Se nota mucho la apatía", cuenta Vicente Canales, el responsable de la agencia de ventas internacionales Film Factory, que en su estand tiene enormes publicidades de Petra, de Jaime Rosales, y de El ángel, una coproducción argentino-española en la que participa El Deseo, la empresa de los hermanos Almodóvar. "Y también que muchos prefieren solo venir el fin de semana para reducir gastos". Muy cerca la otra gran empresa española de ventas, Latido, ofrece proyecciones de El reino, de Rodrigo Sorogoyen, y de La noche de 12 años, de Álvaro Brechner, que presumiblemente podrían ser los platos fuertes del próximo festival de San Sebastián, en septiembre.

Obviamente, también hay cineastas felices. Como la estadounidense de ascendiente italiano María Pulera, que estos días promociona para sus ventas mundiales el thriller Between Worlds, que protagonizan Nicolas Cage y Franka Potente. "Estoy aprendiendo un montón, la verdad, aquí en Cannes", cuenta. Ella tiene a Cage como apoyo en el festival, y está encantada "de la magia que aportó al proyecto con su actuación, que recuerda al Cage de Corazón salvaje o Hechizo de luna". Pulera defiende que sí hay una mirada distinta entre cineastas hombres y mujeres, "sobre todo en el género". Y recuerda con mucho cariño España -aunque no habla español-, porque en España trabajó varios años y tuvo a su hijo. Tanto, que en julio comienza a rodar su tercer filme, El matador, en Marbella. "Mi productor acaba de cerrar las localizaciones, y en los próximos días anunciaremos el reparto, mezcla de actores estadounidenses y españoles. Se impondrá la geografía y la arquitectura, las presencias por encima de las palabras, al estilo El silencio de un hombre, de Jean-Pierre Melville". Y sí, se sabe privilegiada: "Vivo un momento maravilloso, hago un género en el que hay pocas directoras, cuando hasta en el thriller y el terror debería de haber paridad. Y he enlazado un proyecto tras otro".

Curiosamente el otro gran mercado europeo de cine, que se celebra en enero durante el festival de Berlín, acabó con buen sabor de boca tras una larga temporada de tristeza. Puede que porque allí se prima el cine más pequeño, de autor, un tipo de filmes que no solían ser los más vendidos en Cannes, donde desde hace una década casi un tercio del mercado ha sido conquistado por el cine comercial asiático. Otro género que se sigue vendiendo bien es el terror, como confirma el éxito en preventas de la antes mencionada Scary Stories to Tell in the Dark. Es también el año del desembarco de Arabia Saudí, considerada la nueva China para Hollywood. ¿Y Netflix? Pues tras el desencuentro con el Festival, que le he llevado a retirar posibles películas de las diversas secciones del certamen (se rumoreaba que hasta cinco), la plataforma tiene a 26 representantes ojeando cine en el mercado. Para The Hollywood Reporter, el resumen de la situación es que "el mercado de Cannes vive un momento de transición". Veremos hacia dónde se dirige.