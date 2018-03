El Festival de Cannes deja a Nextflix fuera del concurso

El Festival de Cine de Cannes ha anunciado que la plataforma digital de contenidos audiovisuales Netflix no podrá participar en su sección oficial, según ha confirmado el director del certamen, Thierry Frémaux, en una entrevista al portal especializado THX . El director ha explicado que la productora podrá presentar sus películas en Cannes, pero fuera de competición: sus filmes no tendrán la oportunidad de obtener premios como la Palma de Oro. Esta decisión se produce un año después de que la plataforma fuera duramente criticada por presentar al certamen dos cintas (Okja de Bong Joon-ho y The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach) que estrenó con su protocolo habitual: prioridad absoluta al lanzamiento online, y debut en salas ausente o muy reducido.

Tras las polémicas, Cannes terminó modificando sus reglas para obligar a los filmes que quieran competir a pasar por los cines franceses. Tras una “negociación en vano" con Netflix, desde este año "todo filme que desee entrar en la competición tendrá que tener comprometida su distribución en salas francesas”, sentenció Frémaux. Otros festivales, como el de Venecia, no comparten la postura de Cannes. “Nuestra relación es óptima, tratar de parar la marea con una mano es ir contra el tiempo”, defiende su director, Alberto Barbera.

"A la gente de Netflix le encantó la alfombra roja y le gustaría estar presente con otras películas. Pero no entienden que su modelo es el opuesto al nuestro ", ha afirmado Frémaux en la entrevista. El enfrentamiento generó un debate sobre qué es cine, donde parte de la industria defendió al coloso estadounidense mientras otros exigieron que, si la plataforma quería presentarse al certamen, estrenase sus trabajos en los cines convencionales. "Me parece una enorme paradoja premiar un filme que no pueda verse en una sala", comentó el año pasado el director español y entonces presidente del jurado Pedro Almodóvar.

"El año pasado, cuando seleccionamos estas dos películas, pensé que podría convencer a Netflix para lanzarlas en los cines. Fui presuntuoso. Se negaron", ha explicado el director. Ahora, el festival ha cambiado sus normas y parece, como subraya su director, caminar por una senda diferente de la de las nuevas plataformas como Netflix, Amazon y Apple, que están creando "híbridos" entre lo que es el cine y las series. "La historia del cine y la historia de Internet son dos cosas diferentes", ha concluido Frémaux.

En octubre, Cannes anunció que tendrá su propio festival de series de televisión, un encuentro que se celebrará entre los próximos días 4 y 11 de abril, en respuesta a la madurez artística y comercial de ese formato. Canneseries estará dividido en tres ejes: el creativo, con la proyección de series dentro y fuera de competición; el comercial, con un foro entre creadores, productores y distribuidores; y el educativo, que dará a ocho personas la oportunidad de formarse durante poco más de un mes en el desarrollo de un proyecto.