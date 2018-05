El infanticidio que amotinó a una sociedad

En Los Divinos Laura Restrepo apuesta por no abordar directamente el crimen. La víctima, de hecho, no aparece nombrada hasta la página 127. “Aquí no iba a sorprender a nadie. El lector ya sabe, lee entre líneas”, comenta la ganadora del Alfaguara 2004, una escritora con experiencia a la hora de sugerir y no mostrar. “En La novia oscura, que es una novela sobre la prostitución, no hay ni una escena de sexo y hay lectores que me comentan el libro y no han caído en ello”, cuenta. Le pasa igual con las historias de amor y aquí cita a dos grandes de las letras en español. “En La muerte del estratega, de Álvaro Mutis, la historia de amor te llega porque no se enfatiza. En cambio en El amor en los tiempos del cólera de García Márquez no se cree”.