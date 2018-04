‘Una mujer fantástica’ arrasa en los premios Platino

Una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio, se alzó este domingo como gran ganador de la quinta edición de los premios Platino de cine iberoamericano, celebrada en la Rivera Maya en México. La película logró cinco estatuillas: a la mejor película iberoamericana, a la mejor dirección, mejor guion, mejor interpretación femenina y mejor dirección de montaje. El día anterior ya el público anticipó la decisión del jurado al elegir , también premiada este año con el Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa, como mejor película y a la chilena Daniela Vega, como mejor interpretación femenina.

Sebastián Lelio ganó el primer premio Platino hace cinco años al mejor guion. "Ahora todos tenemos una opinión sobre qué significa la identidad de género, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo", reivindicó Juan de Dios Larraín, productor de Una mujer fantástica, que trata el drama de una mujer transexual cuya pareja muere de repente y ve sacudido su mundo por la primera esposa y los hijos del fallecido. La cinta de la argentina Lucrecia Martel Zama se alzó con tres de los premios: a la mejor dirección de sonido, arte y fotografía. La mejor interpretación masculina fue para el chileno Alfredo Castro, por su papel en Los perros, y el premio a la mejor ópera prima iberoamericana, para Verano 1993, premiada con tres Goya en la última edición.

La Rivera Maya reunió a artistas de un lado y otro del océano Atlántico en una ceremonia en la que hubo tiempo para alabar el cine iberoamericano y también espacio para las bromas entre países. El actor mexicano Eugenio Derbez imitó en numerosas ocasiones el acento español y recordó las peculiaridades de cada país al traducir los nombres de las películas de habla no hispana. Mientras que el próximo nuevo chico Almodóvar, Asier Etxeandia, conocido por su papel en la serie Velvet, le recordó: "Que a ti en España no te conoce nadie".

Las reivindicaciones sociales y políticas también se abrieron paso a lo largo de la ceremonia por la igualdad real entre hombres y mujeres: "La libertad es tener más opciones y eso es lo que reclamamos para las mujeres", reclamó la actriz chilena Daniela Vega; por la excarcelación del expresidente brasileño: "Lula libre", clamó Renata Pinheiro, ganadora del Platino a la mejor dirección de arte por Zama; y contra la piratería.

La actriz mexicana Adriana Barraza, Platino de Honor de esta edición, recordó la muerte de los tres estudiantes de cine asesinados en el Estado de Jalisco: "Se lo dedico a los miles y miles de jóvenes que han asesinado en este país. Como madre y abuela, mandó un abrazo a sus madres y abuelas. Como mexicana, pido que haya justicia de una vez. Como ser humano lamento profundamente que no hayamos podido ver una película de ellos, pero ya no están. Dedico este premio Platino a los alumnos que ya no están".