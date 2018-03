‘La dama tapada’, una leyenda urbana de Ecuador que inspira una venganza coreana

La ambición de Josué Miranda como director de cine tiene dos caras. Como el yin y el yang. Como el bien y el mal que inspiran su última película y con los que engendró a todos los personajes. El joven ecuatoriano es creyente del budismo y asegura que su segundo largometraje no tiene mayor pretensión que la de entretener. Sin embargo, La dama tapada tiene cinco protagonistas, un coro de ocho secundarios y una historia que se desplaza por tres localizaciones y dos planos temporales, sin atender a una narración cronológica.

La estética de la película se inspira en el género de venganza coreana, pero la trama nace de una historia de terror local tan popular que tiene su propia entrada en Wikipedia. Cuentan los mayores que una siniestra mujer, oculta bajo un velo negro, deambula por la noche por la calle con ánimo de embaucar a jóvenes embriagados por el alcohol y por el perfume que ella desprende. Cuando consigue seducir a una víctima, destapa su rostro y, de la impresión, muere o cae en un silencio perpetuo. Eso es lo que dicen que pasa en la vida real. En la pantalla, Roberto entra en un coma profundo la noche antes de su boda. Para despertar al personaje de Santiago Carpio, Michelle Prendes hace de Isabel, la novia desesperada que acude a un exorcista para descifrar cómo cayó en ese estado catatónico y cómo devolverle la consciencia.

Al director le preocupaba más dónde encontrar localizaciones que pudieran representar el Guayaquil de 1918 y el actual. Para el presente, el equipo se quedó en la ciudad costera de Ecuador, pero para el pasado se movieron a dos ciudades a un par de horas de distancia. “Lo más complicado fue la producción. Tenemos 18 minutos en 1918 y nos tuvimos que desplazar a Colonche, para filmar la historia de la Dama Tapada, y a Babahoyo para reflejar al Guayaquil antiguo”.

También se necesitaban fondos. Para convencer a los patrocinadores, levantó una campaña de crowfunding que dejó buenas estadísticas y atrajo los recursos. Ahora, a falta de un mes para dar por terminado todo el proceso, ya tiene apalabrada la fecha de estreno en los cines. Será entre septiembre y octubre.

“Mi aspiración no es revolucionar ni cambiar mentalidades. Para mi, si la película llega al cine, con la visión de uno mismo, y consigue entretener al público, cumplí el objetivo”, admite Miranda. El director, autodidacta en sus inicios y con título de ingeniero en Administración de Hoteles, aprecia que Ecuador tenga aún mucho por recorrer en el mundo audiovisual. “Aquí nada está dicho, a diferencia de otros países donde la industria está más desarrollada y se rige por normas más rígidas”, aprecia. Y da una clave para los que están empezando: “Si yo lo pude hacer, que no sabía lo que era un exhibidor o una comercializadora, cualquier puede. La pasión no muere porque te digan una, dos, tres y hasta cinco veces que no”. Miranda ya lleva dos películas y un mediometraje. Y, entre medias, sobrevive con pequeños comerciales.