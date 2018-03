Un gran oasis cultural en la ciudad degradada

En el lugar más insospechado, las humildes calles de Marxalenes, un barrio de Valencia maltratado por el urbanismo, ha surgido un oasis cultural de envergadura sorprendente. Bombas Gens Centre d'Art abrió sus puertas en verano y este miércoles, a pocas horas de que la ciudad reciba cientos de miles de visitantes con motivo de las Fallas, ha terminado de hacerse.

El espacio presenta hoy simultáneamente la intervención escultórica que Cristina Iglesias ha creado para el nuevo jardín del centro, la excavación arqueológica que ha rescatado una enorme bodega construida en la época en que Cristóbal Colón realizaba sus primeros viajes a América, y la segunda gran exposición organizada por el centro, formada por medio millar de piezas de 50 artistas. Son, sobre todo, fotografías de autores como Henri Cartier-Bresson, Helen Levitt, Robert Frank y Francesca Woodman, procedentes de la colección de Bombas Gens, de la que hasta ahora solo se ha mostrado al público una fracción.

ampliar foto Detalle de la obra de Iglesias.

La parte trasera de la antigua fábrica estilo art decó que Carlos Gens encargó en los años 30 al arquitecto Cayetano Borso di Carminati ha sido transformada en un jardín de corte modernista y 1.147 metros cuadrados en cuyo suelo, entre árboles frutales y palmeras, se abre la escultura encargada por los dueños Bombas Gens, Susana Lloret y José Luis Soler, a la escultora donostiarra Cristina Iglesias.

La escultura está compuesta de dos acequias de bronce fundido por las que corre el agua y de cuyo fondo parecen brotar raíces. Para diseñarla, la artista española con mayor proyección internacional se ha inspirado en el río Turia, que corría cerca de aquí hasta que su curso fue desviado tras la inundación de 1957, y en las corrientes que todavía cruzan el subsuelo de Valencia, una ciudad que se alza en el lugar donde hace miles de años había un delta fluvial.

ampliar foto Serie fotográfica de Sanja Iveković.

La obra, afirma Iglesias, está conectada al resto de su trabajo, que "habla de aquello que está bajo nuestros pies, bajo lo que pisamos y lo que se construye; siempre construimos encima de la naturaleza y me interesa que el arte pueda abrir en algunos lugares esa ilusión".

El interior de las naves de Bombas Gens acogen también desde este miércoles y hasta enero de 2019, por su parte, El pulso del cuerpo. Usos y representaciones del espacio, una exposición de 500 piezas procedentes de los fondos que Lloret y Soler han ido reuniendo bajo la guía de Vicent Todolí, exdirector de la Tate Modern de Londres. "Es una reflexión sobre la forma en que habitamos los espacios de la contemporaneidad", afirma Nuria Enguita, directora del centro de arte, "sobre cómo usamos las calles y los espacios de ocio, trabajo o consumo, y al mismo tiempo es un recorrido por la fotografía del siglo XX".

ampliar foto Fotografía de Joel Meyerowitz, Málaga, 1966.

Un viaje que combina, en palabras del escritor David Campany, autor de un texto sobre la muestra, los autorretratos exploratorios de Francesc Woodman y la mirada fría de Gabriele Basilico del norte de Francia. Fotos de Timm Rautter en el cabaret parisino Crazy Horse y las imágenes de superordenadores de Lewis Baltz. Retratos íntimos de David Goldblatt de sus compatriotas sudafricanos con tenues instantáneas tomadas por José Guerrero en el río Támesis.

La muestra contiene una subexposición con título propio, Hacia la Luz, del reconocido fotógrafo documental Joel Meyerowitz (Nueva York, 1938). Una serie de imágenes tomada durante su estancia en España en los años sesenta, casi todas en Málaga, que reflejan un país en cambio. "Era mi primer viaje fuera de Estados Unidos. Viendo ahora las fotos me doy cuenta de que en aquellas calles no había alegría, que la gente vivía atrapada en su cotidianeidad. Parecen fotografías no tristes, sino de alguna manera faltas de alegría. Tengo la impresión de que aquella fue la respuesta que de joven di a la atmósfera creada por la dictadura, que permeaba las vidas de todo el mundo", afirma Meyerowitz en el catálogo publicado por Bombas Gens.

ampliar foto Excavación arqueológica de la bodega datada hacia el año 1500.

La última novedad del centro de arte valenciano es la impresionante bodega medieval hallada en los trabajos de rehabilitación del edificio, que ahora se abre al público. Fechada entre los años 1490 y 1510 gracias al tipo de construcción y los materiales utilizados, la bodega conserva el lagar donde se pisaba la uva, el conducto por el que fluía el mosto, algunas de las enormes tinajas donde fermentaba y la construcción de techo abovedado bajo la que se criaba el vino.

La arqueóloga Paloma Berrocal afirma que la acaudalada familia propietaria de la alquería, sobre la siglos después se levantaría la fábrica de Carlos Gens, producía allí con casi total seguridad vino tinto, cuya calidad, se atreve a decir, no nos parecería hoy muy alta.