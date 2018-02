Vargas Llosa: “No debe prohibirse el arte ni el pseudoarte”

La reciente iniciativa del Gobierno del PP sobre la lengua no convence a Mario Vargas Llosa. El anuncio de que el 2019 será el año del español y la política derivada de ello quedará bajo el paraguas de la marca España, repele al Nobel. “No se puede encarcelar un idioma. Más cuando hay muchos países que lo sienten como propio. Es un error, bajo mi punto de vista”. Se une así el escritor a las voces críticas con la iniciativa que han rechazado esta semana la propuesta. No solo no la encuentran acertada las instituciones encargadas de la política lingüística como la Real Academia Española, el Instituto Cervantes o la Asociación de Academias de la Lengua, que engloba a los 23 países hispanohablantes. Las voces críticas de los escritores comienzan a sonar.