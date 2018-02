El cine pide cuotas contra la desigualdad

El director Ruben Östlund no está en la gala de los Goya. Si hubiera venido acompañando a su película The Square, que participaba en el apartado a mejor película europea, habría escuchado una y otra vez hablar a directores e intérpretes españoles con pasión de su país, Suecia. Nunca la nación escandinava ha sido mentada en una alfombra roja de los premios del cine español como anoche. Y todo porque los suecos asumieron que, efectivamente, hay una desigualdad de género en el cine mundial. En el país del gran cineasta Ingmar Bergman, se instauró un sistema de cuotas en virtud del cual, desde 2012 a 2015, el porcentaje de directoras pasó de un 26% a un 50%. En la última entrega de sus galardones nacionales de cine, las cineastas lograron el 60% de los premios.

Hubo casi unanimidad, con unas pocas excepciones. Juan Antonio Bayona, inmerso en el remate de los efectos visuales de Jurassic World: el reino caído, incluso ha llegado más lejos: “Por supuesto, que las subvenciones públicas deberían repartirse al 50% entre hombre y mujeres. Es más, deberíamos de implementar una medida que ayudara a las mujeres a alcanzar puestos en los departamentos técnicos”. Con ello se refería a una de las cifras de la noche: en los Goya las profesionales del sector habían obtenido 30 nominaciones por 83 de sus compañeros, y en ocho categorías no hubo ni una mujer nominada.

En la industria, las mujeres ocupan el 26% de los puestos de trabajo. La cineasta Mabel Lozano, nominada a mejor corto documental por Tribus de la inquisición, ha pedido “cuotas para el cine español hasta que se acabe con la discriminación y la ausencia de mujeres”. Serían medidas temporales, porque “ningún artista quiere ser cuota o numero, sino ser reconocido por su talento. Permanecerían hasta acabar la desigualdad”.

Emily Mortimer, candidata a mejor actriz por La librería, ha sido la primera en pisar la alfombra con uno de los 1.800 abanicos rojos con el lema #Masmujeres repartidos por CIMA, la Asociación de mujeres del audiovisual. Y cuando le han recordado que solo el 7% de las películas españolas ha sido dirigida por mujeres, ha insistido en medidas drásticas que ayuden a cambiar la situación en España y en otros países, como el suyo, Reino Unido.

Desigualdad salarial

También han hablado actores y directores, como Gustavo Salmerón, el realizador del documental Muchos hijos, un mono y un castillo: “Tenemos que articular algún sistema que desde dirección de producción marque y acabe con la desigualdad salarial; los actores masculinos también tenemos que reivindicar ese cambio”. O Unax Ugalde: “Toda mi carrera he visto casos de acoso sexual y de desigualdad salarial”. Para él, “hay en el cine pocos personajes femeninos”. Sobre ese asunto también se ha pronunciado el actor y director Eduardo Casanova, que participaba con Pieles: “No pensemos en otros, sino en lo que podemos hacer nosotros. Yo, por ejemplo, lo que debo hacer es escribir personajes de mujeres. Acabemos ya con las excusas”. En los últimos tres años, solo el 38% de los personajes de cine eran femeninos, cuando en España las mujeres son el 51% de la población. “En el día a día, ahí se logra el cambio”, ha dicho Marta Etura. “Hablemos, hablemos, hablemos, porque de lo que no se habla no existe”, ha contado Leticia Dolera, algo que ha corroborado Laia Marull, la única actriz con tres goyas en el trío de categorías existentes de interpretación: “No nos callemos, pidamos cuotas. Que las subvenciones públicas se den al 50%”. Otro leiv motiv lo ha apuntado Daniela Vega, la actriz transexual de Una mujer fantástica: “En nuestra resistencia está la victoria”.

Para el final, dos de los oscars españoles. Javier Bardem ha abogado por sistemas que ayuden al “crecimiento natural de las generaciones de cineastas mujeres, que las hay, y necesitan ayuda”. Para Penélope Cruz, la lucha prosigue: “Es desesperante que tengamos que seguir hablando de ello. Estoy a favor de todo sistema de cuotas y de cualquier cosa que pueda contribuir al cambio, y mi obsesión es la educación, porque el problema es social. Cualquier mujer que te diga que no ha sentido discriminación, te está mintiendo”.