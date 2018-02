La Gala de los Premios Goya 2018, en directo

Tommaso Koch El Goya a la mejor película europea es para The Square #goya2018 04/02/2018 00:31

Tommaso Koch Sebastián Lelio, director de Una mujer fantástica: "Somos chilenos, nos gusta actuar en manada". Risas en la sala de prensa; al cineasta chileno no deben de haberle avisado de la actualidad española. Y Daniela Vega, la actriz protagonista remata: "Rebeldía, resistencia y amor". 04/02/2018 00:30

Tommaso Koch El Goya a la mejor película iberoamericana es para Una mujer fantástica, de Chile #goya2018 04/02/2018 00:28

Tommaso Koch Un vídeo repasa el supuesto nacimiento de Amanece que no es poco. Garci quería hacer una especie de Blade Runner, pero una musa le susurró al oido rodar una comedia de humor absurdo en Albacete y que hablara de Faulkner. Bayona quería un filme intimista, en una sola habitación, un solo decorado. La musa sin embargo le llevó a rodar una superproducción millonaria con un tsunami. Coixet buscaba una comedia romántica "chico encuentra chica, cantan y son felices". Nada, llegaron las musas: "Haz un dramón triste, con mujeres que lloran". #goya2018 04/02/2018 00:27

Tommaso Koch Adelfa Calvo recoge su primer goya. "¡Joe qué cabeza más grande!", le dice al Goya. Da las gracias a los académicos que le han votado, a toda la película de El autor . "Manuel, has sido tan maravilloso conmigo que no lo voy a olvidar nunca". "Que el cine sea un arte libre de verdad, donde actores y actrices trabajen en igualdad" #goya2018 04/02/2018 00:24

Tommaso Koch El Goya a la mejor actriz de reparto es para Adelfa Calvo, por El autor #goya2018 04/02/2018 00:22

Tommaso Koch Llega una vídeollamada de nuestro Carlos Boyero. "Me está deprimiendo la gala, me molesta mogollón esa actitud derrotista que tenéis". Compara la gala con el parto de un caballo, "algo bonito pero también asqueroso". Y les dice a los presentadores: "No sois el tonto y el listo, sino dos tontos". ¡Grande Carlos! #goya2018 04/02/2018 00:21

patricia gosálvez Carlos Boyero, más chanante que los chanantes! 04/02/2018 00:20

Tommaso Koch Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes salen con los abanicos de #másmujeres. Logran que Penélope Cruz saque a relucir a "Albacete" en la gala 04/02/2018 00:19

Gregorio Belinchón Llega un momentazo 04/02/2018 00:19

Tommaso Koch David Verdaguer: "Muchas gracias. Dedico esto a Carla, a Bruna, a las peques, a mis padres, a mi yaya, a mis suegros, a María, a Lupe a toda la gente que hace este oficio con humor" #goya2018 04/02/2018 00:18

Tommaso Koch El Goya al mejor actor de reparto es para David Verdaguer, por Verano 1993 #goya2018 04/02/2018 00:16

Tommaso Koch Sale Santiago Segura a entregar el goya al mejor actor de reparto. "Lo mismo que actriz de reparto, pero cobrando más". Y aprovecha, cómo no, para promocionar su nuevo filme, Sin rodeos. #goya2018 04/02/2018 00:16

Gregorio Belinchón Euskaraz hitz egiten Goya 04/02/2018 00:10

Gregorio Belinchón Momento In Memoriam 04/02/2018 00:09

Tommaso Koch "Si tienes algún día un goya tiene que ser con nosotros", le dijo Jon Garaño a Pascal Gaigne. Dicho, hecho #goya2018 #handia 04/02/2018 00:09

Gregorio Belinchón Goya a mejor música original para Pascal Gaigne por Handia 04/02/2018 00:07

Tommaso Koch La canción ganadora de los #goya2018 http://cort.as/-1Raz 04/02/2018 00:05

Gregorio Belinchón Goya a mejor canción original para Leiva, por La llamada 04/02/2018 00:05

Gregorio Belinchón Marlango canta las canciones nominadas 04/02/2018 00:01

Tommaso Koch "Pensaba que nos iríamos de vacío y me daba pena porque está aquí mi madre y era capaz de montar un pollo", empieza Coixet. Da las gracias a la gente que todavía lee libros, que va al cine ("sobre todo esas mujeres que llenan las salas") y a su madre porque cuando ella, de pequeña, no ayudaba nada en casa, ella le decía al padre de Coixet: "Deja que la niña lea" #goya2018 04/02/2018 00:01

Gregorio Belinchón El Goya al guiion adaptado es para Isabel Coixet por La librería 03/02/2018 23:58

Tommaso Koch Garaño da las gracias a los dos coguionistas de Handia, que lo escribieron junto con él y Aitor Arregi. "Y a todo el mundo que se alegra por vernos aquí". 03/02/2018 23:56

Gregorio Belinchón Aitor Arregi, Andoni de Carlos, Jon Garaño y José Mari Goenaga recorren el Goya al mejor guion 03/02/2018 23:55

Gregorio Belinchón Mejor guion original para Handia 03/02/2018 23:54

Tommaso Koch Bruna Cusí: "¡Qué bestia! Estoy muy nerviosa". Agradece a Carla Simón que le regalara "un personaje femenino completo, real" #goya2018 03/02/2018 23:53

Gregorio Belinchón Sí, esa cámara que veis en manos de Carla Simón es la de EL PAÍS 03/02/2018 23:53

Gregorio Belinchón Paquita Salas (que está chispeante) presenta el Goya a actriz revelación para Bruna Cusí por Verano 1993 03/02/2018 23:51

Gregorio Belinchón Y ahora Paquita Salas, para los nuevos espectadores 03/02/2018 23:43

Tommaso Koch No hay premio póstumo para Abades, nominado por Oro. Gana Handia, y ya van ocho premios para la película. Serrano y Heras dan las gracias a los académicos, a los directores, a sus familias y a los productores #goya2018 03/02/2018 23:43

Gregorio Belinchón No hubo Goya post mortem para Reyes Abades, que hubiera sido especial 03/02/2018 23:42

Gregorio Belinchón El Goya a mejores efectos especiales es para Handia, para Jon Serrano y David Heras 03/02/2018 23:42

Gregorio Belinchón Emotivo momento de recuerdo a Reyes Abades, antes del Goya a Efectos especiales. La platea en pie 03/02/2018 23:41

Tommaso Koch El mayor aplauso de la gala hasta ahora: Jorge Sanz ha pedido un recuerdo para Reyes Abades, fallecido hace unos días http://cort.as/-1RZM #goya2018 03/02/2018 23:40

Tommaso Koch Aquí tenéis una crónica flash del discurso de la Academia http://cort.as/-1RZF #goya2018 03/02/2018 23:39

Gregorio Belinchón Perdón, rectifico, que hay un goya para Verónica. ASí que hay ya en tres idiomas 03/02/2018 23:38

Gregorio Belinchón Por ahora solo han ganado 'goyas' Handia y Estiu 1993, es decir, películas en euskera y catalán. Y que siga 03/02/2018 23:38

Gregorio Belinchón Goya a mejor maquillaje y peluquería para Handia 03/02/2018 23:36

Gregorio Belinchón Hay al lado del auditorio una sala con 150 vascos (de verdad) coreando los premios de Handia 03/02/2018 23:35

Gregorio Belinchón Por fin lucen los abanicos en la sala en reivindicación de #+mujeres 03/02/2018 23:34

patricia gosálvez La vicepresidenta segunda habla de las mujeres en los puestos técnicos y realización enfoca a la operadora de cámara que hay en el auditorio. 03/02/2018 23:32

Tommaso Koch El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, asiente cuando Nora Navas, vicepresidenta segunda de la Academia, le recuerda el IVA al 21% para el cine, único arte castigado con ese porcentaje. Su gesto quiere decir algo así como "está al caer", pero el cine español lleva mucho escuchando esta promesa #goya2018 03/02/2018 23:32

Gregorio Belinchón Ya puedes leer en la web de EL PAÍS el discurso oficial de la Academia 03/02/2018 23:27

Gregorio Belinchón Llega el discurso institucional, que por ausencia de la presidenta, Yvonne Blake, leen sus vicepresidentes, Mariano Barroso y Nora Navas 03/02/2018 23:26

Tommaso Koch Javier Agirre Erauso comparte su premio con el resto de directores de fotografía. "Es el reconocimiento a un gran equipo, a los directores", dice, antes de quedarse un poco bloqueado. "Estoy muy nervioso". Continúa dedicando el premio a sus hijos, a su mujer, a su madre y "a toda la cuadrilla" #goya2018 03/02/2018 23:26

Gregorio Belinchón Goya a mejor dirección de fotografía para Javier Agirre Erauso, por Handia 03/02/2018 23:24

Tommaso Koch Mikel Serrano obtiene su primer goya. Da las gracias a los directores de Handia, y a todos los artistas que le "acompañaron" en este trabajo y dieron "el 200%" sin perder la ironía. Y, finalmente y sobre todo, a su marido, que le cuida "cada día" #goya2018 03/02/2018 23:23

Gregorio Belinchón Handia lleva ya cinco 'goyas' 03/02/2018 23:21

Gregorio Belinchón Goya a mejor dirección artística para Mikel Serrano por Handia 03/02/2018 23:21

Gregorio Belinchón A las compañeras de Carlos Santos siempre les pasa algo con sus lecturas 03/02/2018 23:19

Gregorio Belinchón Goya a la mejor dirección de producción es para Handia, labor de Ander Sistiaga 03/02/2018 23:18

Gregorio Belinchón Este Goya es muy merecido, porque Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Nicolás de Poulpiquet han hecho una labor inconmensurable 03/02/2018 23:17

Gregorio Belinchón Goya a mejor sonido es para Verónica 03/02/2018 23:15

Tommaso Koch Ernesto Sevilla recuerda a Perfectos Desconocidos, taquillazo de Alex de la Iglesia ignorado por los académicos. La trama del filme, donde varios amigos leen en voz alta todos los mensajes que llegan a sus móviles para demostrar que no tienen secretos, se convierte en un juego para los presentadores. Así, un inventado mensaje de Viggo Mortensen a Emily Mortimer sostiene: "¿Te das cuenta de que si tuviéramos un hijo se podría llamar Morty Mortensen Mortimer?" #goya2018 03/02/2018 23:13

Gregorio Belinchón Chiste referencia a Perfectos desconocidos, con móviles 03/02/2018 23:12

patricia gosálvez Julita es todas las madres de España 03/02/2018 23:12

Tommaso Koch "Y poco más". Marisa Paredes opta por un discurso rápido, de los más cortos que se recuerden de un Goya de Honor. Va tan deprisa que casi se dejaba el cabezón en el escenario #goya2018 03/02/2018 23:10

patricia gosálvez En la alfombra roja Marisa Paredes confesaba que no tenía preparado un discurso "al uso". Y así ha sido 03/02/2018 23:10

Tommaso Koch "La carrera de un actor es un tíovivo. Yo he tenido la suerte de que muchos directores confiaran en mí; y ellos tuvieron la suerte de que confiara en ellos", afirma Paredes. "He sido presidenta de la Academia, he dado premios, he leído discursos, algunos bien conflictivos como aquel del No a la guerra". Otro aplauso. "Hoy volvería a repetirlo". Más aplausos #goya2018 03/02/2018 23:09

Tommaso Koch El primer aplauso que arranca Paredes es al recordar a Yvonne Blake, la presidenta de la Academia de Cine, que se recupera de un ictus que sufrió hace varias semanas #goya2018 03/02/2018 23:08

Tommaso Koch "Por fin nos vemos las caras tú y yo, eh?", le suelta Marisa Paredes a su goya para arrancar su discurso #goya2018 03/02/2018 23:07

Tommaso Koch Todo el anfiteatro se pone de pie para aplaudir a Marisa Paredes. Ella sonríe, se le ve emocionada pero muy cómoda en el centro de todos los focos. Al fin y al cabo, lleva una vida así #goya2018 03/02/2018 23:06

Tommaso Koch Un vídeo repasa la carrera de Marisa Paredes, 71 años, casi 60 de trayectoria profesional y más de 75 películas. Tacones lejanos, Todo sobre mi madre, La piel que habito, La flor de mi secreto.... Todo un Goya de Honor #goya2018 03/02/2018 23:05

Gregorio Belinchón Os recuerdo que Carla Simón lleva una cámara de EL PAÍS y que mañana podréis ver el video en nuestra web 03/02/2018 23:02

Tommaso Koch Carla Simón también sube al escenario con el abanico #másmujeres. "Qué bonito que me lo déis vosotras", les dice a Dolera y Ortiz. Simón comparte el premio con todos los nominados y destaca un año de grandes óperas primas. Dedica el goya a sus padres biológicos, a todos los que fallecieron por el sida y a los que hoy en día viven con el HIV, que "se sigue tratando como un estigma". Recuerda a las dos pequeñas protagonistas del filme y cierra: "Más mujeres" #Goya2018 03/02/2018 23:01

Gregorio Belinchón Discurso muy emocionante el de Carla Simón 03/02/2018 23:01

Tommaso Koch Leticia Dolera y Paula Ortiz, juntas en el escenario, emplean a Lorca para criticar el presente. "Yo denuncio a toda la gente que ignora a la otra mitad, esa mitad acorralada", cita Ortiz al poeta. "Nosotras somos la otra mitad", retoma Dolera. "La mitad del mundo, y de la creatividad", sigue Ortiz. Y sacude el abanico rojo de #Másmujeres 03/02/2018 22:59

Gregorio Belinchón El Goya a la mejor dirección novel para Carla Simón, por 'Verano 1993'. Recibido con muchísimos en la sala 03/02/2018 22:59

Gregorio Belinchón Estamos a ritmo de más de tres horas de gala 03/02/2018 22:56

Tommaso Koch Rodrigo Sorogoyen empieza avisando de que siempre hace "el ridículo" en estas circunstancias. Recuerda a los demás nominados, al equipo de Madre, a las instituciones que apoyaron su trabajo. Y luego, dedicó el galardón a Raquel Pérez, a su madre y a Marta Nieto. 03/02/2018 22:55

Gregorio Belinchón El sexto goya, el de mejor corto de ficción, es para 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen 03/02/2018 22:52

Gregorio Belinchón El padre de Laura Ferrés habla de la crisis, "que se ha llevado a tanta gente" 03/02/2018 22:52

Tommaso Koch "Este corto empezó perdiendo nuestro negocio familiar", explica Laura Ferrés. Y Valérie Delpierre, la productora, agrega: "Quiero reivindicar la dignidad con la que está hecho este corto y nuestro trabajo" #goya2018 03/02/2018 22:51

Tommaso Koch Los desheredados, mejor corto documental Aquí os contábamos la historia de, mejor corto documental http://cort.as/-1RVT #goya2018 03/02/2018 22:50

Gregorio Belinchón Goya al mejor corto de documental para 'Los desheredados', de Laura Ferrés 03/02/2018 22:49

Gregorio Belinchón Desde el escenario, la guionista Laura Gost reivindica la figura de Woody Allen, 'un creador imprescindible' 03/02/2018 22:48

patricia gosálvez Penelope no ha querido hablar de Woody Allen en la alfombra roja, pero Woody Allen ha acabado en la gala. 03/02/2018 22:47

Gregorio Belinchón Cuarto Goya, para cortometraje de animación, para Woody and Woody, de Jaume Carrió 03/02/2018 22:46

patricia gosálvez ¿Es esto un segundo monólogo pero con voz de mujer? 03/02/2018 22:43

patricia gosálvez Esos (pocos) abanicos 03/02/2018 22:39

Gregorio Belinchón La frase de la gala: Un campo de nabos feminista precioso, dice Leticia Dolera 03/02/2018 22:39

Gregorio Belinchón Por qué este momento de humor de Joaquín Reyes no fue el inicial? Funciona mejor que el de Sevilla 03/02/2018 22:38

Gregorio Belinchón El chiste en euskera de Emily Mortimer sí es bueno 03/02/2018 22:36

patricia gosálvez REmontando! 03/02/2018 22:36

patricia gosálvez El chiste de Paco Plaza y la gala ligera, bien. 03/02/2018 22:36

Gregorio Belinchón Sale Joaquin Reyes como dice él, para rellenar 03/02/2018 22:33

Gregorio Belinchón La peli se rodó con dos cámaras, así que había material para montar... Tres de tres para la peli de Arregi y Garaño 03/02/2018 22:32

patricia gosálvez Tres de tres para Handia, mucho eskerrik asko esta noche 03/02/2018 22:31

Gregorio Belinchón Tercer goya, el de mejor montaje, para Handia, de Laurent Dufreche y Raúl López 03/02/2018 22:31

patricia gosálvez Un poco sensación de andar por casa, no? 03/02/2018 22:29

patricia gosálvez Saioia Lara, nerviosa, lee su discurso de agradecimiento 03/02/2018 22:28

Gregorio Belinchón Segundo Goya, para el diseño de vestuario para Saioa Lara por la película Handia 03/02/2018 22:27

patricia gosálvez "Y vivan los cuerpos raros" se despide el actor que interpreta un gigante. 03/02/2018 22:26

patricia gosálvez Eneko Sagardoy: "Este premio me hace temblar el cuerpo". Y recuerda a sus dos directores y sus compañeros de repartos y a su hermano "que es el más guapo del mundo que siendo gemelos igual no está bien que lo diga" 03/02/2018 22:25

Gregorio Belinchón Primer Goya de actor revelación para Eneko Sagardoy por Handia 03/02/2018 22:23

Gregorio Belinchón Se oye de fondo la voz de Ernesto Sevilla: "Ha estado guay", Ayy 03/02/2018 22:22

patricia gosálvez Pues ya no voy a por algo de comer... 03/02/2018 22:21

Gregorio Belinchón Por cierto, el primer Goya será el actor revelación 03/02/2018 22:20

Gregorio Belinchón Un chiste sobre Gregorios... esto, por alusiones, Qué pasa!!!!!! 03/02/2018 22:19

Gregorio Belinchón Hay dos clases de abanicos en la salas: con el lema #+mujeres y otros con #masmujeres 03/02/2018 22:17

patricia gosálvez Buf.. voy a por algo de comer...Esto da cosilla 03/02/2018 22:17

Gregorio Belinchón Ernesto tiene buenos chistes, pero el ritmo no... 03/02/2018 22:16

Gregorio Belinchón Joaquìn, vuelve por favor... 03/02/2018 22:14

Gregorio Belinchón Ernesto solo derrapa. El chiste sobre mujeres no es bueno 03/02/2018 22:12

patricia gosálvez Hablando de actrices... sale EL TEMA 03/02/2018 22:11

patricia gosálvez La sala de agradecer, el primer chiste a costa de los más de 5 minutos que agradeció Karra Elejalde su Goya por También la lluvia. 03/02/2018 22:10

Gregorio Belinchón Arranca Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla con su discurso inaugural 03/02/2018 22:08

Gregorio Belinchón Gustavo Salmerón, el realizador del documental ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’: “Tenemos que articular algún tipo de sistema que desde dirección de producción marque y acabe con la desigualdad salarial; los actores masculinos también tenemos que reivindicar ese cambio" 03/02/2018 22:07

Gregorio Belinchón Laia Marull, la única actriz con tres ‘goyas’ en el trío de categorías existentes de interpretación, dijo en la alfombra roja: “No nos callemos, pidamos cuotas. Que las subvenciones públicas se den al 50%” 03/02/2018 22:06

Gregorio Belinchón Penélope Cruz, en la alfombra roja: “Es desesperante que tengamos que seguir hablando de ello. Estoy a favor de todo sistema de cuotas y de cualquier cosa que pueda contribuir al cambio, y mi obsesión es la educación, porque el problema es social. Cualquier mujer que te diga que no ha sentido discriminación, te está mintiendo" 03/02/2018 22:05

Gregorio Belinchón Daniela Vega, la actriz transexual de ‘Una mujer fantástica: “En nuestra resistencia está la victoria” 03/02/2018 22:04

Gregorio Belinchón Eduardo Casanova, director de Pieles’: “Pensemos en lo que podemos hacer nosotros. Yo, por ejemplo, lo que debo hacer es escribir personajes de mujeres. Acabemos ya con las excusas”. 03/02/2018 22:04

Gregorio Belinchón Unax Ugalde, en la alfombra roja: “Toda mi carrera he visto casos de acoso sexual y de desigualdad salarial”. 03/02/2018 22:03

Gregorio Belinchón En la alfombra roja, Juan Antonio Bayona, inmerso en el remate de los efectos visuales de Jurassic World: el reino caído, dijo: “Por supuesto que las subvenciones públicas deberían repartirse al 50% entre hombre y mujeres. Es más, deberíamos de implementar una medida que ayudara a las mujeres a alcanzar puestos en los departamentos técnicos”. 03/02/2018 22:03

patricia gosálvez Penélope Cruz: "¿Que si he sentido machismo? Pues claro, eso está a la orden del día. Son cosas pequeñas, pero hay que hablar de ellas, porque te van minando". 03/02/2018 21:51

patricia gosálvez Isabel Coixet, máximo tuneo feminista: abanico, pulsera y bolso bordado con el lema Women of the World Unite 03/02/2018 21:39

patricia gosálvez Carla Simón e Isabel Coixet, entre los primeros abanicos #+MUJERES que aparecen sobre la alfombra 03/02/2018 21:33

patricia gosálvez "Que alguien discrimine a otra persona por aus genitales es simplemente ridículo. Una locura. Es medieval". Bill Nighly, contundente. 03/02/2018 21:15

patricia gosálvez Marisa Paredes, Goya de Honor, explica que no hará un "discurso al uso". ¿Nerviosa? "Claro, pero no como cuando estás nominada comiéndote las uñas... Estos son unos nervios más bonitos" 03/02/2018 21:05

EL PAÍS Bill Nighly: "Hay que abandonar todo tipo de discriminación sexual". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/201802032135990 03/02/2018 21:05

Tommaso Koch AParece el primer abanico rojo de la noche. Y lo lleva... la inglesa Emily Mortimer, nominada por La librería #masmujeres #goya2018 03/02/2018 21:00

EL PAÍS Santiago Averlú: "El Gobierno debe apoyar más al cine". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20180203205556866 03/02/2018 20:57

patricia gosálvez Sandra Escarcena, la primera nominada nacida en el siglo XXI por Verónica: "Me hace ilusión serlo, así si no gano, algo especial me llevo". A Paco Plaza la adolescente le enseñó a whatsappearle "NTR" cuando estaba nerviosa: "ni te ralles". 03/02/2018 20:55

EL PAÍS Leonor Waitling: "La igualdad es un tema que ya está sobre la mesa". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20180203203128547 03/02/2018 20:49

Tommaso Koch Prácticamente toda la alfombra roja pide lo mismo: cuotas que garanticen igualdad en las subvenciones a las películas. A ver quién se lo comenta al ministro de cultura, que estará en la gala #goya2018 03/02/2018 20:41

EL PAÍS Eduardo Casanova: "Seguramente haya que recuperar los valores protofeministas". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20180203202331767 03/02/2018 20:28

patricia gosálvez La Terremoto: "Uno de mis sueños es dar las Campanadas". El vestidazo las merece! 03/02/2018 20:22

patricia gosálvez Jorge Sanz, que entrega el Premio a Mejores efectos Especiales... He hecho unas 60 películas con Reyes Abades, es un pilar de nuestro cine" 03/02/2018 20:19

Tommaso Koch De momento, no se ven los abanicos rojos de #masmujeres #goya2018 03/02/2018 20:17

patricia gosálvez Marta Etura: "La reivindicación feminista es algo que hay que hacer cada día. Y han de hacerla hombres y mujeres" 03/02/2018 20:12

EL PAÍS Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes: "La Academia nos pidió hablar de feminismo". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/2018020320338157 03/02/2018 20:08

patricia gosálvez El gran ausente de la gala (de momento): el abanico rojo. 03/02/2018 20:02

EL PAÍS Unax Ugalde: "He visto abusos a compañeras mías en el cine". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20180203195653606 03/02/2018 19:59

Gregorio Belinchón Unax Ugalde ha sido claro y cañero en la alfombra roja: "Toda mi carrera he presenciado episodios de acoso sexual y desigualdad salarial" 03/02/2018 19:57

patricia gosálvez Ernesto Sevilla, sobre el comentario de la polémica: "Lo de 'subirnos al carro del feminismo' fue una torpeza mía" 03/02/2018 19:53

EL PAÍS Gustavo Salmerón: "Los representantes y directores de producción deben acordar sueldos paritales". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/2018020319505628 03/02/2018 19:52

Tommaso Koch Unax Ugalde cuenta que durante toda su carrera ha presenciado episodios de acoso sexual. También señala otro problema clave: las diferencia salariales #goya2018 03/02/2018 19:52

patricia gosálvez Julita Salmerón: "No he preparado nada que decir si ganamos". Gustavo Salmerón: "Tiene un peligro..." 03/02/2018 19:43

EL PAÍS Aida Folch: "Creo que todas las mujeres del mundo hemos pasado por momentos incómodos". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20180203193418100 03/02/2018 19:36

Tommaso Koch Gustavo Salmerón y su madre, Julita, llegan muy risueños a la alfombra roja. Su documental, Muchos hijos, un mono y un castillo, es el favorito en su categoría. Mientras ella explica a los periodistas que le impresiona más el despliegue de la prensa que la propia alfombra roja, él lo graba todo, para una secuela de su filme. Salmerón propone que los actores luchen por la igualdad salarial y que se establezca un sistema para detectar cualquier discriminación salarial #goya2018 03/02/2018 19:34

patricia gosálvez ¿Quién está acaparando ahora mismo la atención de la alfombra roja? La gran dama del cine de este año: Julita Salmerón, madre de Gustavo y estrella. 03/02/2018 19:28

EL PAÍS Jan Cortnet: "El talento es el talento, da igual que sea masculino o femenino". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20180203191951597 03/02/2018 19:24

patricia gosálvez Mabel Lozano, en la gala del feminismo: "Esta industria es un tremendo altavoz y ha de ser diversa y plural. No se puede permitir que el 50 por ciento del talento no esté representado" 03/02/2018 19:14