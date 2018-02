Unos corren por el parque, otros por un volcán nevado. La diferencia, aparte de merecer un reportaje, está en que la primera opción se puede improvisar y la segunda no. De hecho, lo de subir montañas lo más rápido posible ya tiene uno de esos nombres en inglés que suena a deporte de élite: trail running. Y Ecuador cuenta con dos grandes representantes: Nicolás Miranda y Karl Egloff, ecuatoriano de nacimiento y suizo de nombre y herencia paterna, fulminaron el año pasado su tercer récord. En Chimborazo Exprés, el director Juan Alfonso Reece recoge su última hazaña en un documental donde mezcla escenas de naturaleza espectaculares con el súbito ascenso al punto más elevado de la Tierra. Al lugar más cercano al sol.

El volcán Chimborazo tiene ese reconocimiento, aunque no atrae a tantos escaladores como el Everest. Si es el monte más alto, con sus 6.268 metros por encima del nivel del mar, es porque está en el cinturón ecuatorial del planeta y en el punto más alejado al núcleo terrestre. Es la meta que querían cruzar los dos deportistas. Esta nueva especialidad de deporte extremo mezcla atletismo y escalada. No se improvisa. El recorrido se estudia tanto como lo hacen los alpinistas tradicionales. El clima condiciona incluso más. “Si vas a hacer un récord, tienes que hacerlo en un día perfecto. Si no, no lo intentes porque después llega otro a hacer lo mismo y te puede vencer solo por tener mejores condiciones”, explica el director y deportista ecuatoriano, que resume el argumento de su documental con un simple, pero contundente, “son historias de seres humanos que hacen cosas increíbles”.

A Egloff y Miranda, el tiempo les dio la oportunidad perfecta el pasado 4 de julio, tras dos intentos fallidos meses antes. Ese día recorrieron los 18 kilómetros que separan la desértica entrada al volcán de la cumbre nevada en 2 horas y cinco minutos. Llegaron a las 7.00 de la mañana. Lo mismo que tardó ocho horas en completar el cámara que les esperaba en lo alto de la montaña para grabar la alegría de la llegada. Lo mismo, también, que entretiene al espectador durante 15 minutos, muy condensados, de escenas de nieve brillante al amanecer y cielos estrellados. El proyecto le costó 20.000 dólares, asumidos por un patrocinador, y formó parte de la cartelera del festival Cine Aventura que pone su granito de arena al género en Ecuador.

Las propuestas ecuatorianas acompañaron en enero, en Cuenca, a las internacionales del BANFF Mountain Film Festival World Tour. Los dos festivales no consiguen atraer aún a las grandes masas ni se proyectan en cines comerciales, pero se abren paso poco a poco en el país, desde que hace 15 años los derechos de reproducción del BANFF en Ecuador recayeron en manos de Reece y su colega José Cobo.

Los dos son ecuatorianos, aficionados al deporte extremo y los dos graban vídeos de aventuras. Cobo se fue esta vez a Perú a grabar a dos compatriotas que afrontaban como principiantes la gran pared de La Esfinge. Margarita Cardoso, experimentada escaladora, se estrenaba como guía en un recorrido vertical. “Normalmente, yo voy después y no me complico con trazar la ruta más óptima”, cuenta a la cámara, aún sin polvo de magnesio en las manos. A sus pies, ya entre rocas, avanza con más dificultad Anisa Durán. Los 15 minutos de vídeo detallan cómo cada mano encaja en cada grieta camino a la cima. Un reto de 14 horas que va desesperando a las dos mujeres -y angustiando al espectador- hasta que llegan arriba de noche. “Una vez allí, decidimos bajar enseguida sin entretenernos en más tomas. Había que dar prioridad a la seguridad”, comenta Cobo, que fue todo el trayecto un par de metros más arriba para filmar, “como mejor se aprecia”, la intensidad de escalar un pared de granito de 750 metros.

