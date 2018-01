El peligro de los hombres poderosos

En realidad se llama Sarah Hall, aunque decidió cambiar su apellido con la publicación de su primer libro (The Art of Baking Blind, Hodder, 2014): ya había una escritora con ese nombre. En 2016 escribió The Farm at the Edge of the World y Anatomía de un escándalo es su primer thriller. Algo más de cuatro décadas antes, Vaughan creció en Exeter: “Una hermosa pero provincial zona de Inglaterra”. Sufrió acoso escolar —“buen entrenamiento para un novelista, pero doloroso en aquel momento”—, fue una lectora voraz (leyó Jane Eyre con nueve años y a Jane Austen con 13), tocó la flauta de forma casi obsesiva, y siempre se sintió diferente. Sus padres se divorciaron y aquello la apegó aun más a su hermana. Fue Oxford lo que la hizo sentir que “encajaba”. Después, un curso de periodismo, prácticas en Press Association y 11 años en The Guardian. Con la llegada de su segundo hijo decidió ser freelance y comenzó a escribir ficción.

Ahora se levanta sobre las 6.30, pasea al perro y lleva a los niños a la escuela, escribe cada día y las redes sociales se llevan buan parte del día. Lee: las pruebas de su siguiente proyecto, otras novelas, y periódicos. “Ahora estoy con Canción dulce, de Leila Slimani, es cruda y dura y desgarradora. Justo antes estuve con El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, y un par de thrillers que van a salir este año, Let Me Lie, de Clare Mackintosh, en marzo y Our House, de Louise Candlish, en agosto. Me encantan Hilary Mantel, Kate Atkinson, Maggie O'Farrell, Sarah Winman, entre los autores modernos; y Liz Nugent y Sabine Durrant como escritoras de suspense.