Varias actrices denuncian el sadismo sexual del director de cine alemán Dieter Wedel

El gran escándalo de acoso sexual que azotó a Hollywood el año pasado, y que está arruinando las carreras de productores, directores y actores, ha llegado también a Alemania gracias a una severa y radical investigación realizada por Die Zeit. El periódico que se edita en Hamburgo, ha denunciado en dos ocasiones la violencia sexual que sufrieron varias actrices de parte de Dieter Wedel, uno de los directores de cine y televisión más famosos del país.

A comienzos de enero, el suplemento semanal del periódico recogió el testimonio de dos actrices que se atrevieron a dar la cara, con nombre y apellido, para acusar a Wedel de acoso y abuso sexual. Patricia Thielemann y Jany Tempel denunciaron que Wedel las citaba en su hotel, donde las recibía en albornoz y trataba de intimidarlas física y mentalmente para que tuvieran sexo con él en los años 1991 y 1996.

Thielemann contó, por ejemplo, que Wedel le rompió la blusa y trató de acorralarla contra un sofá y que intentó estrangularla cuando ella se resistió. Tempel, por su parte, tuvo el coraje de admitir que había sido violada por el director. Las dos actrices firmaron también una declaración jurada para darle mayor importancia a sus denuncias. Dieter Wedel presentó otra declaración jurada en la que negaba las acusaciones. “En ningún momento ejerció ningún tipo de violencia contra estas u otras mujeres”, aseguró el abogado del director, Michael Philippi, en un comunicado. Wedel se vio obligado a renunciar a la dirección de famoso festival de Bad Hersfeld, conocido como el "Salzburgo del norte”, tras sufrir un ataque al corazón que aún lo tiene aislado en un hospital.

“Durante más de dos semanas, he estado expuesto a una avalancha interminable de graves acusaciones publicadas en los medios de comunicación. El alcance y la naturaleza de estas acusaciones me ha perturbado y sacudido profundamente”, señaló el director de 75 años desde el hospital, además de anunciar que ya no volvería a referirse públicamente a las denuncias.

Pero el director de 75 años tiene, desde el miércoles pasado, dos nuevos problemas. La fiscalía de Múnich anunció que había abierto una investigación para determinar si el director aun es responsable del delito de violación y también deberá responder a una nueva andanada de denuncias, esta vez, formuladas por cuatro actrices desde las páginas del periódico Die Zeit hoy jueves. En un reportaje de tres páginas, Die Zeit recoge el testimonio de cuatro mujeres que acusan a Wedel de sadismo, abuso de poder, acoso sexual y violación. Por ejemplo, la denuncia que formula Esther Gemsch, una actriz suiza de 61 años que intentó obtener un personaje protagonista en 1980, en una serie para la televisión dirigida por Wedel.

“Cuando le abrí la puerta de mi habitación del hotel, él me arrojó a la cama y trató de violarme. Me golpeó la cabeza varias veces en el canto de la cama. Me escupió en la cara, lamió su propia saliva y me dijo: Si me besas te regalo un chocolate”. Gemsch renunció a participar en el rodaje de la serie, que fue producida por una canal regional de Sarre. Gemsch fue reemplazada por la actriz alemana, Ute Christiansen, quien calificó a Wedel como un “sádico”. Cuando la actriz, que ahora tiene 62 años, fue aceptada para participar en la serie, estaba embarazada de dos meses, pero a causa del mal trato que recibió del director tuvo una crisis nerviosa y sufrió un aborto.

Una tercera actriz, que pidió el anonimato, le contó a Die Zeit que Wedel la llevó en su coche a un bosque y la violó. “Rompió mi ropa y se echó encima de mí. En un momento pensé: la única forma de acabar esto es dejar de resistirme. Entonces se acaba rápido. Me penetró y cuando estaba satisfecho se apartó de mí”, contó la mujer.

Dieter Wedel se negó a comentar las nuevas denuncias publicadas por Die Zeit, pero el periódico BILD, el medio más leído de Alemania, publicó en su primera página de la edición del jueves un titular que condena al director a la hoguera pública: “Nuevas acusaciones contra Dieter Wedel. Se trata nuevamente de violaciones”.