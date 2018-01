Muere la poeta nicaragüense Sofía Claribel Alegría

La poeta nicaragüense Claribel Alegría ha muerto este jueves a las 8.30 hora local (14:30 GMT), según han confirmado a Efe fuentes próximas a la familia de la escritora. Claribel Alegría, de 93 años, fue galardonada el pasado año con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

En la obra de esta poeta son habituales las alusiones mitológicas, y se consideró un reflejo de la Generación comprometida, la corriente literaria que se impulsó en Centroamérica en los años de 50 y 60, algo que ella rechazaba. "Es muy tremendo decir poesía comprometida porque la poesía yo no la quiero poner al servicio de nada", recordaba Alegría en una entrevista con este periódico en 2015. Los poemas que la gente consideraba políticos, decía, eran solo de "amor" a sus pueblos.

Fue autora de una vasta obra que, además de poesía, incluye también historia, novela y ensayo, en los que hay una marcada denuncia social o reconstrucción de la historia reciente de Nicaragua, como es el caso de Somoza, expediente cerrado, sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, asesinado por un comando sandinista en Paraguay, una obra la escribió junto a su esposo Darwin J. Flakoll, fallecido hace 20 años.

La muerte de su marido la marcó profundamente. En una entrevista concedida a EL PAÍS en 2015 dijo que se refugió en la poesía para superar esa pérdida: "La poesía fue una salvación total. Mi marido y yo tuvimos una amistad enorme, y cuando él murió creí que el mundo se me venía abajo y que ya no iba a escribir. Hice un viaje sola a Asia, donde no conocía a nadie y nadie me conocía, para buscarme. Y vino la poesía y la poesía me salvó”, aseguró Alegría.