Luis Gerardo Méndez compartirá su tiempo en Sundance

Solo un puñado de espectadores en Park City (Utah) tendrán la suerte de compartir tiempo este sábado con Luis Gerardo Méndez. El actor más taquillero de México protagoniza Tiempo compartido, la única película mexicana que competirá en Sundance, el famoso festival de cine independiente, creado por Robert Redford en 1978, que se celebra del 18 al 28 de enero y en el que se presentarán 119 filmes, documentales y cortometrajes de 29 países, todos producidos fuera de Hollywood.

Tiempo compartido, segunda película del director Sebastián Hofmann (Ciudad de México, 1980) que aspira a llevarse el Premio del Jurado en la sección internacional, una de las cuatro competencias oficiales del prestigioso certamen, cuenta la historia de dos hombres, Méndez y Miguel Rodarte, que intentan salvar a sus respectivas familias de unas vacaciones en un resort de lujo en una paradisíaca playa de México en la modalidad de tiempo compartido, convencidos de que, en realidad, la multinacional Everfields International intenta matar a sus seres queridos.

“Es una tragicomedia. Es una película que comienza siendo muy divertida. Te ríes de cosas que son patéticas y oscuras, después te dejas de reír y entras en shock con lo que estás viendo. Es una crítica al capitalismo y a todo lo que nos dicen que necesitamos para ser felices”, aseguró Méndez en una rueda de prensa celebrada esta semana en la capital mexicana en la que también participaron los actores Cassandra Ciangherotti, Andrés Almeida y Miguel Marañón, además del director y su coguionista y productor habitual Julio Chavezmontes.

La película supone la vuelta de Méndez al género de la comedia, aunque sea negra, y el regreso de su director a Sundance, donde repite tras estrenar en 2012 Halley, su ópera prima, otro retrato con tintes macabros, sin ser un filme sobre zombies propiamente dicho, sobre un muerto viviente, que le valió el Premio Ariel al mejor maquillaje. “Como cineasta nunca sabes qué va a pasar con tu película porque la moneda siempre está en el aire”, ha declarado Hofmann a la prensa. “De alguna manera me tranquiliza muchísimo saber que a partir de Sundance, la película va a tener una vía. Siempre quise hablar de estos hoteles masivos con el todo incluido. De niño me parecía fascinante cómo tratar el reto de escribir una historia que funcione, que toda la película sucediera en una sola locación”. Pese a ello, la cinta no tiene aún fecha de estreno en México, aunque se calcula que llegará a las salas mexicanas en el último trimestre del año, no sin antes pasar por el Festival de Guadalajara en marzo próximo.

El elenco completo de 'Tiempo compartido'. CUARTOSCURO

Esta no será la única contribución mexicana ni latina al gran cónclave mundial del cine independiente que, tras el escándalo de los abusos sexuales masivos en Hollywood y el caso Weinstein, presenta numerosas películas de temática femenina y ha adoptado un código de conducta para que en el festival no haya “acoso, sexismo, discriminación o comportamientos abusivos” e incluso una línea telefónica de denuncia ante las autoridades. El cine chileno, que ya demostró su potencia el año pasado, contará con un viejo conocido, Sebastián Silva, que ya triunfó en ocasiones anteriores con La nana y Cristal fairy y ahora presenta Tyrel, rodada en Estados Unidos por lo que podrá participar en la categoría de competencia dramática estadounidense, lo mismo que el mexicano Carlos López Estrada, uno de los 10 directores jóvenes a seguir para la revista Variety, con Blindspotting. En esta categoría, además, Gael García Bernal estará presente con The Kindergarten Teacher y John Leguizamo con Nancy. También se podrán ver la coproducción cubanocanadiense Un traductor, de Rodrigo y Santiago Barriuso, la argentina La reina del miedo, de Valeria Bertucelli y Fabiana Tiscornia, las brasileñas Rust, de Aly Muritiba, y Loveling, de Gustavo Pizzi y la puertorriqueña Monsters and Men, de Reinaldo Marcus Green.