El pop-rock de The Killers estrena el cartel del FIB 2018

Los macrofestivales de música de la Comunidad Valenciana van engrasando la maquinaria para sus ediciones de 2018. El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) acaba de anunciar su primer cabeza de cartel: The Killers, una de las bandas más icónicas de su generación, que repite en el certamen castellonense tras su última incursión en 2013. Por su parte, el Arenal Sound de Burriana, también en la provincia de Castellón, suma ya una quincena de confirmaciones en un margen de apenas tres semanas, con el puertorriqueño Bad Bunny al frente.

The Killers, los rockeros de Las Vegas, traerán su majestuoso directo como cabezas de cartel del FIB 2018, que aterrizará en el recinto de conciertos de la localidad castellonense del 19 al 22 de julio con el reto de superar los 177.000 asistentes que pisaron territorio fibero el pasado verano.

Desde que irrumpieron en la escena con ‘Hot Fuss’, su álbum de debut en 2004, cada uno de los cinco discos de estudio de The Killers ha llegado a lo más alto de las listas, haciendo que la banda venda veinticinco millones de discos, encabezando festivales y tocando en recintos del todo el mundo, han señalado desde la organización del festival que dirige el británico Melvin Benn.

La trayectoria de la banda se evidencia en un directo basado en un catálogo que incluye canciones como Mr. Brightside, When You Were Young, Human, Read My Mind, o Runaways. De Wonderful Wonderful, su reciente álbum, también han llegado a lo más alto de las listas The Man y Run For Cover.

Los abonos de cuatro días, con ocho de acampada gratuita del 16 al 23 de julio en Campfest se pueden adquirir a un precio de 110 euros, hasta el 14 de diciembre. A partir de esa fecha su precio será de 125 euros.

Por su parte, quince son ya los nombres que nutren el cartel 2018 del festival más multitudinario de los que salpican el verano levantino, el Arenal Sound de la playa de Burriana, con 300.000 asistentes y 41 millones de euros de impacto económico en su última edición.

Abrió la tanda de confirmaciones para la novena edición del festival castellonense, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto, el jovencísimo Bad Bunny. El puertorriqueño ha protagonizado un ascenso meteórico y se posiciona ya como uno de los exponentes del trap latino, han destacado desde la organización.

A este primer cabeza de cartel le siguieron en el apartado electrónico del festival los dj’s Dimitri Vegas & Like Mike. Pocos días después llegó una nueva tanda de nombres. Doce, lideradas por Lost Frequencies, Dorian, La Raíz y La M.O.D.A. y que incluyen también a Fyahbwoy, que se estrena en el certamen, como La Casa Azul; Bad Gyal; el cantautor El Kanka; El Columpio Asesino; Nikone, una de las sensaciones del hip hop con más de 100 millones de reproducciones en YouTube y miles de seguidores; las letras reivindicativas de Mueveloreina y Carlos Areces&Aníbal Gómez Dj Set.

Este jueves Arenal Sound ha ampliado cartel con Taburete, la banda liderada por Guillermo Bárcenas –hijo del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas- y Antón Carreño. Taburete ya pisó el festival hace dos ediciones. Inmersa en plena gira junto a Hombres G, su tercer disco verá la luz en 2018.

La provincia de Castellón reúne tres de los festivales de música más multitudinarios del panorama nacional. Junto a FIB y Arenal Sound se une, también en Benicàssim, el certamen reggae Rototom Sunsplash, con 220.000 asistentes en su última edición, el pasado agosto.

En España cada año se celebran alrededor de 850 festivales. Los diez más grandes arrastran a más de 1,6 millones de personas y tienen un impacto económico, según estiman sus organizadores, de 400,5 millones de euros.