Ridley Scott elimina a Kevin Spacey de su última película a mes y medio del estreno

Todavía había un giro más de guion en la caída de Kevin Spacey. El director Ridley Scott y la productora Sony Pictures han decidido eliminar al actor de la película All the money in the world, que está terminada y se iba a estrenar el próximo 22 de diciembre. Las escenas de Spacey, que interpreta al magnate J. Paul Getty en la película, volverán a rodarse con el actor Christopher Plummer. Scott asegura que mantiene la fecha de estreno. Kevin Spacey, ganador de un Oscar, es un activo tóxico en Hollywood.

Las publicaciones especializadas como The Hollywood Reporter o Deadline no ahorraban calificativos este miércoles por la noche para un movimiento fulminante, a buen seguro muy costoso y que supone el batacazo definitivo para la carrera de Spacey, un actor de prestigio que hace solo dos meses estaba nominado al Emmy por su papel en House of Cards. Según la prensa especializada, la decisión la han tomado Scott y Sony. Dos de los actores que comparten escenas con el actor, Mark Wharlberg y Michelle Williams, también han accedido a rodar de nuevo lo que sea necesario.

La película All the money in the world (Todo el dinero del mundo) se iba a proyectar por primera vez la semana que viene en el Festival del American Film Institute (AFI). Poco antes de anunciar el cambio de actor, la productora había retirado la película del festival. Según Deadline, la decisión se tomó tas un tira y afloja con Scott, que estaba indignado con la perspectiva de que el escándalo sexual que rodea a Kevin Spacey hundiera la película e impidiera al público valorarla.

Los problemas de Kevin Spacey empezaron cuando el pasado 30 de octubre, en una entrevista con Buzzfeed, el actor Anthony Rapp aseguró que Spacey le había acosado borracho en una fiesta cuando tenía 14 años. Spacey dijo no recordar los hechos, pero trató de distraer la atención con el anuncio público de que es homosexual. La denuncia de Rapp se producía en medio de una ola de denuncias públicas de la normalidad del acoso sexual en Hollywood a raíz de una investigación periodística sobre Harvey Weinstein, el poderoso productor cuya carrera ha sido también destruida después de ser acusado por más de 70 mujeres, en 14 de los casos, por violación.

Kevin Spacey, caracterizado como J. Paul Getty en una imagen promocional de 'All the money in the world'. AP

Tras las declaraciones de Rapp, empezaron a salir más testimonios sobre su comportamiento de acoso sexual en la producción de House of Cards y en su época en el teatro Old Vic en Londres. Netflix canceló la última temporada de House of Cards y prescindió de Spacey para lo que queda de la que está actualmente en producción. Spacey ha desaparecido por completo de la escena pública.

All the money in the world cuenta la historia del millonario J. Paul Getty cuando en 1973 se negó a pagar el rescate tras el secuestro de su nieto. Spacey trabajó entre ocho y diez días en la producción, según Deadline. Su personaje no es el que más aparece en pantalla pero es fundamental en la película, por lo que al coste de volver a rodar sus escenas se suma el de rehacer todo el material promocional, más la campaña de lobby preparada para proponer a Spacey a los premios de la industria. A pesar del desafío, Scott asegura que mantiene la fecha de estreno, 22 de diciembre.