El director de ‘La La Land’ rodará una serie musical con Netflix

El baile continúa en París. Allí, al fin y al cabo, soñaba con mudarse Mia, la protagonista de La La Land. Ahora Damien Chazelle, el director del musical más celebrado de los últimos años, lo hará de verdad: su próximo proyecto será la serie The Eddy, producida por Netflix, y rodada en la capital francesa, como confirmaron fuentes de la compañía hoy en el festival de Venecia. Se trata de “un drama musical, ambientado en un París contemporáneo y multicultural, que gira alrededor de un club de jazz, su dueño, y la caótica ciudad que los rodea”, explica un comunicado del coloso estadounidense del sector audiovisual. The Eddy tendrá ocho episodios y en la serie se hablarán francés, inglés y árabe. Está previsto que el rodaje arranque el año próximo, mientras que nada se sabe aún de la fecha de estreno: una vez que esté lista, eso sí, será accesible para todos los más de 100 millones de usuarios de Netflix por el mundo.

Chazelle dirigirá en concreto dos de los capítulos, además de producir y coescribir la serie. Junto con él, el texto llevará la firma de Jack Thorne (This is England, Wonder). Alan Poul (A dos metros bajo tierra, The Newsroom) colaborará en sacar adelante el proyecto como productor ejecutivo. Y Glen Ballard, ganador de seis Grammy, se ocupará de las canciones. “Siempre he soñado con rodar en París, así que estoy doblemente encantado de juntarme con Jack, Glen y Alan, y fascinado de que hayamos encontrado una casa para este proyecto en Netflix”, defiende Chazelle en el mismo documento.

El gigante del streaming –visionado online de contenidos- se adjudica así un arma poderosa en la lucha por demostrar que aparte de distribuir series y películas quiere, cada vez más, crearlos. Hasta la fecha, suma unos 50 proyectos originales pero pretende que el ritmo acelere. Tras anunciar que se encargará del nuevo filme de Martin Scorsese, Netflix ficha ahora al cineasta que hizo soñar a público y crítica con La La Land, cuya carrera empezó justo en La Mostra, que inauguró hace un año. Antes, el más joven creador de la historia en ganar un Oscar al mejor director ya había sorprendido con Whiplash. Para Erik Barmack, vicepresidente de Contenidos Originales Internacionales, la apuesta es un pilar de la estrategia de la compañía por poner a Europa en el centro y globalizar sus contenidos, como relató en un encuentro con un grupo de periodistas.

A la vez, Chazelle se garantiza una nueva inmersión en su principal pasión justo con el cine: dos de sus tres filmes son musicales, y en Whiplash ritmo y tempo eran tan protagonistas como los actores. El cineasta cambia de formato, pero continúa por un camino que hasta ahora ha sonado solo a aplausos. Otra vez Chazelle, otra vez jazz. Netflix cruza los dedos para que nada desafine.