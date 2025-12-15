Reinhard Genzel, Nobel de Física: “Los videos de un minuto nunca te darán la verdad”

El descubridor del agujero negro en el centro de nuestra galaxia reflexiona sobre las redes sociales y el poder impredecible de la curiosidad humana

El astrofísico alemán Reinhard Genzel (Bad Homburg, Alemania, 73 años) sube al escenario y arranca de la forma menos esperada: “¿Qué sentido tiene hablar de agujeros negros, si todos los productores de Hollywood ya saben lo que son? Entrar en ellos es fácil, pero una vez lo haces… uuuuuuh”. La audiencia —de unos 200 profesores y estudiantes de 20 países— está desconcertada. Genzel se comporta como un tipo simpático que solo pasaba por aquí, pero en realidad es uno de los descubridores del objeto central de nuestra galaxia: un descomunal agujero negro con una masa equivalente a cuatro millones de estrellas como el Sol.

El director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre habla con pasión y sentido del humor de sus descubrimientos, por los que ganó el Nobel de Física en 2020, junto al teórico Roger Penrose y la astrónoma experimental Andrea Ghez. Después de completar una conferencia vibrante a principios de noviembre en el parque científico de Hong Kong como parte del Foro de los Premios Shaw, los nobel chinos, que reconocieron su hallazgo 12 años antes que la Academia Sueca, Genzel responde a las preguntas de EL PAÍS.

Pregunta. ¿Cuál es la mayor implicación de descubrir algo como Sagitario A*, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea?

Respuesta. Mucha gente está acostumbrada a entender el universo como un ámbito de sorpresa y admiración que raya con lo irracional. Cosas que pasan, explosiones que te dejan alucinado. Lo que yo hago, en cambio, es usar la técnica de la astronomía para hacer física a distancia. Estaría muchísimo mejor volar hasta un agujero negro y hacer allí los estudios, aunque tendríamos que considerar la seguridad de acercarnos demasiado. En cualquier caso, esto es imposible, así que lo que hacemos es buena física teórica y buena física experimental, y las unimos para llegar a la verdad. Creo que la humanidad ha perdido un poco el aprecio por la verdad. Y creo en parte que es por culpa de las redes sociales.

P. ¿Por qué?

R. Hay verdades que no se pueden contar en tres segundos. Entenderlas mínimamente puede llevarte una hora. Y si quieres no aceptar lo que yo te cuente como verdad revelada, sino tener tu propio juicio, necesitas seis meses de estudio. Esto también sucede en política. Para entender la guerra entre Hamás e Israel hay que invertir tiempo. Estoy seguro de que a los jóvenes les puede resultar estimulante dedicar tiempo a entender algo que les interesa, para que nadie venga a contarles una miniversión de tres minutos.

P. ¿Cree que lo harán?

R. Estoy seguro. Los vídeos de un minuto nunca te darán la verdad. La humanidad ha tardado 4.000 años en entender el sistema solar, y lo hemos conseguido gracias a la contribución de muchas culturas y civilizaciones. ¿No es esto un logro maravilloso?

P. Usted ha dicho que no le importa saber lo que hay dentro de un agujero negro, porque es imposible averiguarlo. Aun así, ¿nunca se hace esa pregunta?

R. En mi vida he aprendido a no interesarme y a no hacer preguntas para las que sé que no hay respuesta. Me encantaría saber qué sucede en el interior de un agujero negro, qué pasa cuando cruzas su límite, pero sé que nunca obtendré la respuesta, así que no nos preocupemos de lo que no podemos saber. Ese ha sido un poco el lema de mi vida.

P. ¿Esa forma de pensar deja lugar para descubrimientos inesperados?

R. Por supuesto que sí. Por esa razón, después de un gran descubrimiento debes seguir refinándolo, y muchas veces lo que pensabas que era una cosa resulta otra. ¿La ciencia puede aportar una verdad última? Es una pregunta para los filósofos. Mi respuesta es que si con lo que sabes has podido construir un coche o un avión, es que hay algo de verdad en ello.

P. ¿Qué nos falta por saber?

R. Hace tan solo cinco años pensábamos que sabíamos cómo se formaban los agujeros negros. Sabemos, por ejemplo, que su masa se duplica cada 400 millones de años. Pero luego lanzamos el telescopio espacial James Webb y resulta que hay enormes agujeros negros que aparecieron comparativamente poco tiempo después del nacimiento del universo tras el Big Bang. Hay algo que no hemos entendido y resolverlo no nos va a llevar años, sino décadas.

P. En este encuentro se está hablando más de geopolítica que de ciencia. ¿Cómo ve usted la situación?

R. Creo que Europa tiene suficiente juicio para saber que, si permanecemos juntos, podremos sobrevivir; e incluso seguir haciendo ciencia al más alto nivel. Si tenemos la mala suerte de que los rusos derrotan a Ucrania e invaden Polonia o el Báltico, entonces habrá otra guerra mundial.

P. ¿Los Estados Unidos bajo Donald Trump tensan más la situación?

R. Este presidente y su banda están destruyendo todo lo que hizo a América grande. Mi hija mayor aún vive en Estados Unidos, donde yo hice buena parte de mi carrera profesional. Yo tenía una green card [visado de trabajo], pero me la quitaron poco después de que Trump ganase las elecciones. Aún puedo ir a verla como turista, pero creo que si sigo diciendo cosas como estas, algún día me pararán en la frontera y me meterán en la cárcel. Pero no hay que callarse. Es algo que aprendí de la historia de Alemania, mi país, después de la Segunda Guerra Mundial ¿Por qué no dijimos algo cuando aún estábamos a tiempo?

P. ¿Qué papel juega China?

R. Tengo muy buenos amigos chinos que me dicen que su país nunca llegará al Gleichschaltung, la palabra alemana que define el control del individuo bajo el nazismo. Si esto es así, si China deja algo de libertad, creo que es lícito colaborar con ella. Yo digo que lo probemos, que le demos el voto de confianza, ya que parecen respetar el pensamiento y la cultura hasta el punto de que no le dan la espalda a personas que vienen de sistemas políticos distintos.

P. En su charla ha dicho que la curiosidad es la mayor cualidad humana. ¿Cuál cree que es la mayor pregunta a la que deberíamos dirigir esa curiosidad?

R. Imposible saberlo, lo descubriremos por el camino. Yo ahora pienso en mi segundo nieto, que tiene un año y medio. Se sienta a jugar e inspecciona las piezas de un puzle, le da vueltas hasta ver cómo encajan. Y así es como sucede, así es cómo los simios nos hicimos más inteligentes que el resto. No éramos más fuertes, pero pensábamos más y mejor. Ahora, nuestra capacidad de razonamiento también depende de ciertas capacidades, por ejemplo, las matemáticas. Obviamente, ahora la pregunta es cómo de importante será la Inteligencia Artificial. Yo soy cautamente pesimista de que pueda hacer descubrimientos al nivel humano. Pero lo mejor es probar a dónde nos lleva. Seamos positivos.