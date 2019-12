Un líder indígena reprocha a Almeida que dijera que Notre Dame es más importante que el Amazonas

"Los niños y los jóvenes del futuro tienen que respirar. El Amazonas es más importante que una iglesia. Te lo digo de corazón, es una crítica constructiva". Mario Agreda, representante del Movimiento Indio de América, ha afeado con estas palabras al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sus declaraciones del pasado septiembre en un programa de Telemadrid. En el espacio, una niña le preguntó a qué donaría antes dinero, a la catedral de Notre Dame, afectada por un grave incendio, o a replantar la selva, y Almeida eligió Notre Dame. "Sí, es el pulmón del mundo, pero la catedral de Notre Dame es el símbolo de Europa y nosotros estamos en Europa", subrayó.

Agreda se ha acercado al alcalde, con el que ha mantenido en una breve conversación antes de que este participase en una mesa redonda titulada El camino hacia una ciudad sostenible y resiliente al cambio climático durante la segunda jornada de la 25 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP25. El líder indígena le ha entregado además un escrito en defensa de la Amazonia.

En un vídeo de la conversación, publicado por eldiario, el representante indio también hace alusión a la intervención del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que el lunes inauguró la Cumbre del Clima: "Habla de la Tierra y del medio ambiente, pero no dice nada de Murcia, donde los peces se están muriendo, millones de peces". "Te pido por favor", añade el líder indígena, al que interrumpen cuando iba a enumerar los problemas que sufre la Amazonía. "Los conocemos perfectamente", contesta el alcalde.

Ya en la mesa redonda, informa Europa Press, Almeida ha asegurado que sus discrepancias con el proyecto de Madrid Central "no significan ser un negacionista" del problema que supone la contaminación atmosférica y ha puesto como ejemplo de su compromiso el proyecto Madrid 360, que ha defendido como mejor que el anterior porque atiende "a los 21 distritos de la ciudad".

Lo importante no es solo que no pueden entrar vehículos en el centro, sino que se reduzcan los vehículos en el conjunto de los 21 distritos porque yo actuaré sobre el 100% de la ciudad, no solo sobre el 1,5% del centro", ha respondido a una pregunta de una activista de Fridays for Future.

El alcalde, en cuya propaganda electoral prometía que "con Almeida Madrid Central se acaba el 26 de mayo [fecha de las últimas elecciones municipales]", se presentó el lunes como el mayor garante de la zona de bajas emisiones de la capital. "El único Gobierno que ha hecho aplicar íntegramente Madrid Central hasta ahora ha sido el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Con el anterior Gobierno había una moratoria encubierta de las multas y este Gobierno las está aplicando. Que me digan una sola medida que haya modificado Madrid Central hasta el momento. Ni una. No se ha modificado", señaló Almeida.

Anoche en la SER, su predecesora, Manuela Carmena, le contestó: "Almeida dijo que el día siguiente de ganar las elecciones iba a quitar Madrid Central. No se puede mentir a los ciudadanos". La diputada de Más País Inés Sabanés, impulsora de Madrid Central junto con Carmena, ha interpretado esta mañana las palabras del alcalde como una "rectificación" a su "política de trabas" a la zona de bajas emisiones se refiere.

Al llegar a la alcaldía, Almeida aprobó una moratoria de multas que hizo que la contaminación se volviera a disparar durante unos días. Pero varios jueces anularon esa polémica medida, contestada en la calle con manifestaciones y protestas, y reinstauraron las sanciones. En septiembre, el Consistorio madrileño anunció que limitaría las restricciones en el centro, permitiendo a los vehículos con etiqueta C atravesar el área con un nuevo plan que se denomina Madrid 360. Sin embargo, ese anuncio no se ha traducido en ninguna modificación de la ordenanza, por lo que Madrid Central sigue en vigor tal y como lo creó el anterior equipo municipal.

