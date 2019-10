Alerta en La Rioja alavesa: los aranceles al vino, el brexit y la división de bodegueros elevan la tensión

Vendimia histórica, problemas de calado. La Denominación de Origen Rioja, tanto Rioja Alta como la baja, tienen motivos para estar preocupada. Más del 30% de sus exportaciones, se van a ver afectadas directamente por los aranceles del 25% que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y por la incertidumbre del Brexit. Pero además, en un año en el que la vendimia empieza a ser calificada, al menos en la Rioja alavesa como de histórica atendiendo a la calidad de la uva, un número indeterminado de bodegas han pedido al Gobierno vasco, que empiece a dar los pasos necesarios para constituir una denominación de origen al margen de la DOC Rioja.

Tres hechos que para el presidente de Araex, el presidente del principal grupo de bodegas de España, están elevando mucho la preocupación en el sector. "Al final este tipo de incrementos de precios los acaba pagando o el consumidor o la bodega, pero en cualquier caso supone un riesgo en un sector que poco a poco crecía en esos mercados", ha explicado en Labastida, en una jornada de análisis del sector. De hecho, el 18% de la producción de La Rioja alavesa se va a Reino Unido y el 14% a Estados Unidos, aunque en ventas es algo menor, unos 50 milones de euros de euros. La Rioja alavesa representa en torno al 20% del terreno de la DOC Rioja, pero en torno al 32% de la facturación total.

El diputado General de Álava, Ramiro González, también cree que la incertidumbre se paga y tanto los aranceles, como el brexit añaden condimentos que no son precisamente estables."Las decisiones de Estados Unidos no son algo nuevo en Euskadi, lo hemos sufrido en otros sectores, pero en el caso del vitivinícola puede impactar de forma importante en el sector. En cualquier caso van a aguantar mejor quienes tengan su marca mejor posicionada", ha dicho.

Pero no son las únicas preocupaciones. El anuncio de los nuevos aranceles y la incertidumbre del Brexit se unen a la petición que, de forma sorpresiva, ha vuelto a hacer la junta directiva de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA). Sin una asamblea que lo ratifique, ha reclamado al Gobierno vasco que reactive su petición de 2016 para crear una nueva denominación de origen al margen de la actual DOC Rioja. El nombre es 'Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak'u y el Gobierno vasco está en la fase de elaboración de un informe jurídico. Para el diputado general de Álava la identificación de los vinos de Álava tiene que hacerse "claramente dentro de la DOC de origen Rioja, no fuera. Creemos que el pasado, el presente y el futuro está en Rioja, porque es nuestro territorio. la posición más centrada es diferenciación de la marca, con nueva denominación pero en Rioja, no podemos perder ese valor".

Esa guerra estalló en 2016 cuando unas 40 bodegas que nunca se identificaron impulsaron ante el Gobierno vasco nueva denominación para abandonar Rioja, la DOC más antigua de España y una de las mejor posicionadas en los mercados internacionales aunque vinculada a precios bajos. En 2017 esa petición quedó en suspenso. El Consejo Regulador del Rioja aprobó modificaciones en las etiquetas para dar más protagonosmo tipográfico a los vinos por zona y municipios. En menos de dos años la junta directiva de Abra, en la que hay unas 110 bodegas, ha reactivado la petición.

Curiosamente, estos problemas están llenando de nubarrones a una de las vendimias que el sector califica de histórica por la calidad de la uva que estan dando los viñedos en Rioja alavesa. Un material con el que ARAEX propone innovar, pero no solo en la elaboración de los vinos, sino también en la producción y en la distribución. EBodegas y Viñedos Labastida, Íñigo Rubio ha explicado que"la cosecha es una de las mejores de la última década y en términos de calidad.