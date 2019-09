“Un 20% de nuestros colegiales son vegetarianos”

El Colegio Mayor Chaminade lleva 53 años recibiendo cada año a jóvenes que se mudan a Madrid para empezar su carrera universitaria. Juan Muñoz, madrileño de 52 años, después de 25 como miembro de la directiva, este año empieza su tercer curso como director.

¿Cómo ha visto cambiar a la juventud en estos años?

Somos fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad porque recibimos gente de toda España, de todo tipo y condición. He visto cuatro tendencias muy claras. La gente es nativa digital y las notas para informar a los colegiales las leen menos, o mandamos correos y no los leen porque funcionan en grupos de WhatsApp. En segundo lugar, se ha puesto encima de la mesa el feminismo y hay una concienciación por parte de los hombres. Hace unos años tampoco se aceptaban situaciones de abuso pero no era tan relevante. El tercero es el medio ambiente. Ahora tenemos 54 veganos o vegetarianos de 288 colegiales, un 20%. También veo más independencia. Ahora es el colegial el que decide respecto a sus familias. Hay una profundización en la actitud de “papá tú no te metas”.

¿La juventud está menos centrada?

No acepto esa crítica a la juventud actual: aquí conocemos a gente que le interesa todo, que está comprometida, preocupada por cosas que nosotros no estábamos. Esa historia de una juventud desinteresada no la acepto porque yo conozco otra. La moral sexual, por ejemplo, ahora es distinta: se han normalizado las relaciones sexuales y se entiende que la sexualidad es una cosa y la moralidad es otra. Los jóvenes se declaran abiertamente homosexuales. Hay colegiales y colegialas que nos han contado que con 16 años salieron del armario y se lo contaron a sus padres. Eso antes pasaba mucho menos.

¿Qué busca quien viene a Madrid a un colegio mayor?

Creo que quizás ven que un colegio mayor les va a dar muchas más cosas que vivir solo. Aquí nosotros ofrecemos libertad personal, pedimos al colegial respeto a los demás y le tratamos como a un adulto. Otro punto puede ser que quieren desarrollarse culturalmente… La Universidad cada vez más es aprobar asignaturas. Y ser universitario es otra cosa, es una transformación personal donde te encuentras con mucha diversidad, donde te dan toda la libertad para ser tú mismo. Es que tu cabeza haga clac y tengas capacidad de análisis de lo que está ocurriendo. Y Madrid está a la vanguardia artística, es la leche si sabes aprovecharlo.

¿Repercute en los colegios mayores el alza del alquiler?

Aquí siempre hemos tenido muchas solicitudes, pero otros directores sí han notado un incremento en la demanda. Creo que en este momento vivir en un colegio mayor sale mejor que ir a un piso. Porque tú pagas aquí 1.000 euros al mes, pero si aprovechas todo lo que hay aquí (ir al teatro, cursos de economía, ir a una conferencia con un político y luego comer con él…) te compensa.

En 1983 los colegiales del Chami decidieron que dejaban de hacer novatadas. ¿Por qué?

Pasó algo muy singular. Con la llegada de la democracia los colegiales empezaron a pedir participar más en las decisiones colectivas. Estaban reclamando ser ciudadanos de primera a la vez que novateaban a otros simplemente por llevar más tiempo que ellos en el colegio, lo cual era incongruente. Se discutió en la asamblea y se rompió el principio de sumisión. Una vez que ves al veterano dudar en público de lo que está haciendo, eso se rompe.

¿Por qué sigue arraigado?

Acabar con ello es muy difícil. Las medidas represivas valen para sancionar al que hace lo que no debe, pero creo que es más importante la concienciación y explicarle a la gente la sumisión en función de la edad. Es un disparate naturalizado. Como el vídeo que salió el otro día [en el colegio Diego de Covarrubias, un chico pegó un bofetón a una chica]. En esas situaciones caes en cosas en las que ni tú mismo te reconoces. Hay un ambiente de amenazas sibilinas: “Si no haces novatadas te hacemos el vacío”. Tampoco le quitemos responsabilidad al que lo ha hecho, pero le estamos pidiendo una madurez a personas de 18 años que quizás no estén preparados para ello. Entonces hay que formar y concienciar antes.

La lucha contra las novatadas En el Chaminade no hay novatadas desde los 80, pero Muñoz es consciente de que en otros sitios se hacen: “Es difícil de combatir. Nadie dice ‘voy a obligar a este a beber'. Es más sutil. Alguna vez que he parado a alguien para preguntar si le estaban novateando, lo ha negado. Si dice algo, le harán el vacío”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram