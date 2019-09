Novatada a tortazos en la Complutense

Dos jóvenes, un chico y una chica. Un pedazo de nata en una mano. Y una especie de concurso de bofetones. Alguien graba. Le toca al chico que toma impulso y propina un violento tortazo a la joven. Después, el vídeo se hace viral: era una novatada universitaria que tuvo lugar en el colegio mayor Covarrubias, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid y donde residen 140 estudiantes.

“Ambos alumnos habían participado voluntariamente [en la novatada]”, ha explicado Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, que ha confirmado que el suceso ocurrió en ese centro. “Están sobrecogidos por las consecuencias que están teniendo sus actos, están muy avergonzados por lo que ha ocurrido”, continúa De la Fuente. La Universidad ha tomado medidas al respecto. Por un lado, ha establecido que los dos alumnos implicados en la novatada no acudan al colegio mayor durante dos semanas. "No es una sanción", avisa De la Fuente, "es una medida cautelar que se aplica en estos casos”. Por otro, la Inspección está al tanto del asunto. También se ha dado parte a la Policía. En el vídeo aparecen más alumnos, además de la persona que lo graba todo, aunque la dirección admite que no saben quiénes son: “La semana que viene la Inspección de Servicio decidirá abrir o no un expediente académico para comenzar con la investigación”, explica De la Fuente.

La tarde del miércoles, los alrededores del colegio Covarrubias estaban desiertos. En la zona se encuentran varios colegios mayores: Diego de Covarrubias, Teresa de Jesús, Cardenal Cisneros y Nebrija, que comparten comedor y que están interconectados. “Las imágenes son muy desagradables”, comparten tres jóvenes del colegio Mayor Teresa de Jesús que no quieren divulgar su nombres. Los tres han visto el vídeo. “Las novatadas están prohibidas y son muy pesadas", subraya uno de ellos, estudiante de cuarto de Farmacia. “Aquí se viene a estudiar y no interesan otras cosas”, dice otro residente. Al poco, una pareja llega a la puerta del Covarrubias: “No sabemos nada de eso”, dicen zanjando el tema. Dos chicos que salen del centro aceleran la marcha al ser cuestionados. “Parece que en el Covarrubias han cancelado el cóctel de bienvenida”, apunta una auxiliar de cocina de otro de los colegios. Lleva cuatro años trabajando ahí: “He visto bromas todos los años. Aunque cada vez son más suaves. Una compañera que ha visto el vídeo me ha comentado que esta vez se han pasado”.

Desde la asociación No más novatadas reconocen que no es la primera vez que reciben quejas de alumnos y familiares por novatadas desagradables y especialmente violentas; algunas de ellas del Covarrubias. "Además del vídeo, tenemos capturas de un grupo de WhatsApp, que pondremos a disposición policial para que estudien si se trata de un delito o no", explica Loreto González-Dopeso, presidenta de la organización. “Nunca habíamos podido denunciar estos casos porque no teníamos pruebas ni testigos, hasta ahora”, agrega.

"Estamos muy concienciados con el tema", inciden desde la Complutense. La universidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal, ha lanzado la campaña Di no a las novatadas para prevenir estas prácticas, que el año pasado crecieron y que pueden derivar en vejaciones, delitos de lesiones y vulneración de derechos, entre otros. El arranque del plan coincide con el inicio del curso 2019-2020 y también están implicados los colegios mayores, lugares donde suelen realizarse estas prácticas. "El problema de las novatadas es una responsabilidad colectiva", apunta De la Fuente.

Dentro de este plan, la próxima semana, se realizarán charlas en los colegios mayores, impartidas por los técnicos de Madrid Salud, que hablarán de los daños que se pueden producir en la salud en los botellones o por el consumo de drogas (presentes también en algunas de estas prácticas). Los agentes de la Policía también informarán sobre las sanciones y las consecuencias penales si se producen lesiones, amenazas o delitos contra la libertad sexual. "Si eres víctima, no te calles", es uno de los lemas de campaña que incluye un vídeo, dípticos, charlas y cartelería en la que se puede leer frases como "No va de diversión. No va de tradición. No va de integración". A continuación, alerta: "No lo permitas. No hay excusas".

Otro de los ejes de la propuesta para luchar contra las novatadas, es hacerlo público y denunciar si es el caso. Para ello, además de la sede de la Unidad de Policía del Distrito de Moncloa-Aravaca -donde se ubica la Universidad- se habilitará otro punto para denunciar frente a la Facultad de Educación. "Hay que desmitificar [las novatadas]", ha dicho la vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente: "No se trata de una broma o de prácticas rituales para mejorar la integración en el grupo". Las novatadas, además de sanciones por parte de la Universidad o del colegio mayor, pueden llegar a constituir una infracción grave, según el Código Penal.

