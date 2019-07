El último empujón al ‘caso Pujol’

Victoria Álvarez cree que sus servicios a España, de alguna forma, no se han visto recompensados. “No puede ser que a la gente que denuncia la corrupción se le arruine la vida”, denuncia la mujer que, con su relato sobre los viajes de Jordi Pujol hijo a Andorra con billetes de 500 euros, abrió la espita para investigar al clan familiar. Álvarez asegura que está “en la ruina” y niega haber recibido, como a menudo se ha rumoreado, fondos del Estado por su colabiración. Dice que solo percibe la ayuda mínima de 420 euros mensuales y que le pagaron “en efectivo” los desplazamiento a Madrid y Zaragoza para colaborar con la policía en el caso Pujol. “No sé de dónde salía ese dinero ni lo pregunté”.“Vivo de la familia y de amigos que me invitan a comer. Tengo 53 años y me han hecho una muerte social absoluta”, denuncia Álvarez, que lamenta la falta de apoyos oficiales.

Sobre su papel clave en el caso Pujol, Álvarez admite que el comisario jubilado José Manuel Villarejo —en prisión provisional por multitud de delitos— le echó una mano en la preparación de la denuncia, aunque asegura que entonces no sabía quién era. “Me ayudó a poner esto en conocimiento de las autoridades. Seguramente me han utilizado unos y otros, pero volvería a declarar exactamente lo mismo sobre los Pujol porque es la verdad”. Advierte de que, cuando empiece el juicio, pedirá “una orden de alejamiento” contra los miembros de la familia, asegura que ha recibido “amenazas”.

De su relato, da la impresión de que el caso Pujol le ha pasado por encima. “He estado en alta dirección de multinacionales y ahora nadie quiere contratarme. He hablado con los grandes empresarios del país, que están contra el procés, y han pasado de mí”, dice Álvarez, que asegura haber creado una asociación con su nombre para“ayudar a todas las personas en Cataluña afectadas por el procés”.