El Registro de la Propiedad alertará de la demanda del Estado a los posibles compradores de Meirás

Si el pazo de Meirás, con toda su histórica carga de polémica, no tenía una venta fácil, ahora a los nietos de Francisco Franco todavía les va a costar más deshacerse de ese lastre a cambio de los ocho millones que piden. La mansión y su finca están a la venta desde hace más de un año en un portal inmobiliario de lujo, MiKeli, con sede física en Cantabria, por una cantidad rebajada, aproximadamente la mitad del precio de mercado que podría pedirse. El pasado día 12, después de recibir la demanda del Estado, que reclama la propiedad al considerar que la adquisición por parte del dictador fue "fraudulenta", y admitirla a trámite, la juez titular de Primera Instancia número 1 de A Coruña ordenó su anotación preventiva en el Registro de la Propiedad.

En su propia demanda, presentada ante el juzgado el pasado miércoles, los abogados del Estado pedían que se tomase esta medida cautelar para alertar a cualquier persona interesada en comprar el pazo. El caudillo inscribió el inmueble a su nombre una vez que formalizó ante notario un contrato de compraventa con la nuera de la primera propietaria de la finca, Emilia Pardo Bazán, en 1941. El hallazgo por parte de la Abogacía del Estado de un acta de 1938 por el que la hija política de la escritora ya vendía la heredad a la Junta pro Pazo, demuestra, según ellos, que no era posible la venta tres años después, y que por lo tanto la transacción del 41 fue "fraudulenta". Se trataba, supuestamente, de un amaño al que se prestó la antigua propietaria en plena postguerra para que el pazo pasase a pertenecer directamente al patrimonio particular de Franco y no a la Jefatura del Estado.

El documento que valió al dictador para inscribir a su nombre en el Registro el inmueble estaba firmado por la nuera de Pardo Bazán, Manuela Esteban-Collantes, y por Pedro Barrié de la Maza, dueño del Banco Pastor, que había recibido 10 días antes poderes de Franco para representarlo en el acto de compraventa ante notario. Si los herederos de Pardo Bazán, según el acta de 1938, habían recibido por la mansión y sus jardines 406.346 pesetas (con una hipoteca del Pastor que se pagó con una recaudación popular forzosa), el contrato de compraventa del 41 recoge que la presunta venta ficticia a Franco se llevaba a cabo por 85.000. Este precio, casi la quinta parte del anterior, que además se había pagado en plena penuria de la Guerra Civil, es calificado por los Abogados del Estado de "irrisorio".

A la demanda del Estado que deberá tener en cuenta cualquier hipotético aspirante a la compra de Meirás, se suma también una advertencia del Ayuntamiento de Sada, el municipio corunés donde se ubican las torres que mandó construir a finales del XIX la condesa de Pardo Bazán. En febrero de 2018, ante la posibilidad de uso hotelero sugerida en sus declaraciones por el gerente de la inmobiliaria MiKeli, el consistorio avisó de que "jamás" permitiría un cambio de uso para el pazo de Meirás, algo que tendrá que ser aprobado por el pleno necesariamente. "Jamás autorizaremos un cambio de uso a no ser que sea para equipamiento público o sistema general público", advertía el alcalde, Benito Portela (Sadamaioría): Meirás "es y seguirá siendo residencial hasta que se ponga fin a la vergüenza de su detentación por los Franco, y se pueda incorporar al patrimonio público".