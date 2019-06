Madrid Central cambiará las multas por avisos durante al menos dos meses

El nuevo Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP con Ciudadanos y el apoyo de Vox, ha empezado a tomar decisiones. La primera que ha anunciado ha sido un guiño a la junta de mandos de la Policía municipal. El cuerpo celebra los festejos de su patrón el próximo lunes y los actos volverán al Retiro, como ya había dicho el alcalde Martínez-Almeida, pero “además se van a ampliar las propuestas de medallas al merito profesional y policial”, como ha explicado Inmaculada Sanz, portavoz del ejecutivo municipal. También se han anunciado ceses, principalmente en el área de cultura y se ha hablado —y mucho— de Madrid Central.

El único dato que ha confirmado el gobierno municipal ha sido la fecha de cese de la zona de bajas emisiones: “Será el 1 de julio como se había dicho”. Durante esa moratoria, que se activará aplicando el artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad y que puede durar hasta dos meses, se emitirán multas, pero estas no se harán efectivas.

La medida sigue adelante aunque Sanz ha reconocido que aún no tienen estudios técnicos del impacto que supondría la vuelta de los vehículos a un centro cuyas calles y avenidas se han rediseñado para dar prioridad al peatón. “El sistema no está funcionando porque no se estaba sancionando con garantías”, ha explicado la portavoz en referencia a la anulación de miles de multas (algunas por un error de fecha y otras por el control de las matrícula). También ha hablado de la instalación de las pantallas informativas sobre las plazas de parquin disponibles en el área de tráfico restringido, pero no ha cerrado la fecha de instalación.

“Madrid Central no ha funcionado”, ha insistido Sanz que también ha remarcado que el plan “no ha ayudado a disminuir la contaminación”. Los datos municipales de mayo dicen lo contrario: en 14 de las 24 estaciones de la capital bajó la polución a niveles históricos. Y si se evalúa todo el primer trimestre del año, con unas condiciones meteorológicas de estabilidad, parece que la medida también ha sido efectiva: mientras en la ciudad los contaminantes han aumentado un 19%, en la Comunidad lo ha hecho un 29%, diez puntos más. “Tenemos que ser más ambiciosos con respecto a la calidad del aire”, ha continuado Sanz que sí que ha confirmado una reunión, el próximo 25 de junio, con la Plataforma de Afectados por Madrid Central. También, el apagado de los semáforos de la A-5, "en los próximos días".

Cuestionada sobre los acuerdos con Vox, cuyos votos son clave para que Ciudadanos y PP sumen mayoría, así como sobre el pacto secreto firmado entre los populares y la ultraderecha, Sanz no ha esclarecido nada: “Nos gustaría que el tema se solucionase en breve, pero se tardará lo que se tenga que tardar. El objetivo es cumplir el acuerdo con Vox. No puedo decir más”.

Cuatro Caminos y Nuevo Norte

Junto a la portavoz municipal, ha comparecido el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Ciudadanos), que ha anunciado “el desbloqueo del expediente de las cocheras de Cuatro Caminos”. Este edificio, obra del arquitecto Antonio Palacios, fue vendido por la Comunidad de Madrid a una cooperativa, que pretende derribarlas para construir en su lugar viviendas, una zona verde y unas nuevas cocheras. La asociación Madrid Ciudad y Patrimonio (MCyP) ha mostrado su oposición al proyecto desde el origen: lo define como un ataque al legado de Palacios en Madrid por lo que pidió, sin éxito, la declaración de la construcción como Bien de Interés Cultural, lo que paralizaría su demolición. El Gobierno regional se negó.

A pesar de las críticas, el gobierno de Manuela Carmena (Más Madrid) aprobó el plan el pasado enero en Junta de Gobierno, después de solucionar un error administrativo. Pero no lo llevó al Pleno. El nuevo ejecutivo repite el proceso: vuelve a aprobarlo en Junta de Gobierno como paso previo a aprobarlo luego en el pleno municipal. “El expediente [de Cuatro Caminos] va camino de la Comunidad para que se reúna la comisión de urbanismo. Hemos hecho en cuatro días lo que el anterior ejecutivo no ha hecho en cuatro años”, ha dicho Fuentes apuntándose el tanto.

Los defensores del Patrimonio, como MCyP, mantienen su recurso ante los tribunales -"Respetaremos todas las decisiones judiciales", ha apuntado Fuentes- y no descartan volver a denunciarlo si finalmente se aprueba en pleno, informa Miguel Ángel Medina. “No se puede decir que hemos empezado fuerte, pero sí que hemos tomado las riendas de urbanismo”, ha añadido el delegado que también ha mencionado Madrid Nuevo Norte, otro de los grandes proyectos del área y también impulsado por el gobierno anterior, pero sin dar más información.

