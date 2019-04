Torra acusa a Pedro Sánchez de jugar con la convivencia en Cataluña

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de jugar con la convivencia en Cataluña tras rechazar frontalmente en un mitin el referéndum porque, dijo, el problema de los catalanes no es la independencia sino la convivencia. "No existe ese problema. Está jugando con ella", ha señalado el president, que ha insistido en su tesis de que no se puede gobernar España sin atender a las mayorías sociales que existen en Cataluña en favor del derecho a la autodeterminación, el referéndum y el rechazo a la Monarquía.

En una entrevista en Ràdio 4, Torra ha hecho alusión al último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat difundido el pasado viernes y que arroja que más del 80% de los encuestados está a favor del referéndum y un 52% a favor de la independencia. "Sí es sí: y es un sí al derecho a la autodeterminación, al referéndum y a la independencia", ha señalado Torra en respuesta al "no es no" de Sánchez, la misma frase que utilizó el presidente del Gobierno cuando anunció que nunca votaría a favor de la investidura de Rajoy.

"Aquí está la mayoría", ha insistido Torra. "Es relevantísimo de la misma forma que lo es que muchas personas en contra de la independencia están a favor de votar. Eso prueba la madurez y prueba que no hay un problema de convivencia. Los que nos quieren llevar a él son los que no quieren que el pueblo de Cataluña se exprese. Aquí sí están jugando con la convivencia". Torra ha atribuido la caída de Mariano Rajoy y el anticipo electoral de Sánchez a no atender a esas mayorías. "Y le ha pasado a Arrimadas: que ha dilapidado su éxito".

El mismo sondeo reveló también el desplome de Junts per Catalunya en beneficio de Esquerra Republicana, que ganaría ahora las elecciones del 28-A. En su reflexión, Torra ha admitido que su formación quizá no lo ha hecho todo bien y ha revelado que desde el primer día apostó por concurrir a este ciclo electoral con la misma marca en detrimento del PDeCAT. "Quizá hemos ido un poco tarde", ha alegado en alusión al retraso en sellar el acuerdo que supuso el ocaso de los neoconvergentes más pragmáticos. En este sentido, ha sido muy claro respecto a Marta Pascal, la senadora y exlíder del PDeCAT que afirmó este domingo que Cataluña no puede ser gobernada desde Waterloo y que quizá sería el momento de impulsar un nuevo partido.

"Este momento histórico se necesita generosidad y transversalidad. Me dejé la piel para que todo el espacio fuera a las elecciones con la misma marca. Todo el mundo es libre, pero hay que ser consecuente con quien representa y las ideas que defiendes", ha afirmado Torra, que ha recalcado que Cataluña se dirige desde el Palau de la Generalitat aunque ha deslizado que es evidente que mantiene contactos diarios con Puigdemont. "Solo faltaría que no hablara con él. Es el líder de mi formación y le debemos lealtad política. Le debemos mucho y sería inimaginable que no hablara con él ni le consultara".

El presidente catalán ha agregado que no se siente en "absoluto comprometido moralmente" a atender el mandato del Parlament que el pasado jueves aprobó una moción de los socialistas reclamando un anticipo electoral. El texto se aprobó por un voto a favor de diferencia y ha atribuido ese éxito a que cinco diputados no pudieron votar por culpa del auto del juez Llarena que les suspendió de sus funciones. La realidad es que, además de ello, la CUP no votó y permitió que el texto prosperase. "La moción se aprovecha de la doctrina Llarena. En condiciones normales la habríamos ganado", ha señalado. "Me sorprende la posición de la CUP. Debería apoyar al Govern y no cometer el error de la investidura de Jordi Turull", ha afirmado, en alusión a su rechazo a la investidura de un candidato que en medio del debate fue ingresado en prisión.