Sánchez: “No es no, a un referéndum de autodeterminación en Cataluña”

Han pasado algo más de dos años y medio desde que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, alzara el grito de “No es no” a facilitar con la abstención de los diputados que gobernara Mariano Rajoy. Ahora recupera esa expresión para dotar del máximo compromiso su afirmación de que no permitirá que en Cataluña se produzca un referéndum de autodeterminación. Con ello, y a veinte días de las elecciones generales, quiere taponar el mensaje del PP y Ciudadanos de que Sánchez se entregará a los independentistas con tal de gobernar. “No es no; no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña”, ha asegurado en Zaragoza.

A veinte días de la celebración de las elecciones generales el argumento central del PP Y Ciudadanos contra Pedro Sánchez, a cuyo partido todos los estudios demoscópicos sitúan en cabeza, se basa en las contrapartidas que el líder socialista tendrá que entregar a los partidos independentistas para ser investido presidente del Gobierno. Estas no son otras que la negociación para celebrar un referéndum en Cataluña sobre su independencia. Esa previsión de pacto con “independentistas, comunistas y herederos de ETA”, como traducen Albert Rivera y Pablo Casado en sus actos, además de Vox, perturba notablemente al electorado potencial del PSOE. Ya es momento de tratar de taponar esa vía de fuga de votos, que no se descuidará hasta el final de la campaña.

Zaragoza ha sido el lugar elegido. “No es no; no habrá referéndum en Cataluña, no habrá independencia y no habrá quiebra de la Constitución que no reconoce ese derecho a la autodeterminación”, se ha comprometido el líder socialista en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa ante unos 1.500 asistentes, según la organización. Además hay otras razones, según Sánchez para rechazar las demandas independentistas: “Los catalanes no quieren irse de España; el problema de Cataluña no es la independencia sino la convivencia”. Esta fórmula la repite con ahínco el líder socialista en todos sus actos e intervenciones públicas. “Nosotros vamos a defender con uñas y dientes el Estado de las autonomías”, ha proclamado Sánchez frente “a los vientos recentralizadores” que el jefe de gobierno atribuye a la derecha. “Lo que más me preocupa de la ultrederecha, además de lo que dice y lo que pretende, es como está influyendo en la radicalización del PP y de Ciudadanos”. Los debates sobre la Eutanasia, el aborto, los derechos de los homosexuales, que se han abierto en las últimas semanas son los ejemplos que Sánchez ha colocado, sin distinguir quién los tiene, poniendo en el mismo saco a Vox, Ciudadanos y el PP. Pero en forma y fondo, el líder socialista, dista mucho se emplear en un lenguaje agresivo contra los adversarios. Las referencias personales a Pablo Casado y a Albert Rivera, son irónicas y preguntándose qué les ha hecho para que no cejen de tenerle en la boca se hable de lo que se hable.

El grueso del discurso de Sánchez es clásico de partido de Gobierno socialdemócrata, con tintes moderados, buscando la centralidad y con énfasis en las políticas sociales.