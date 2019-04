El Parlament insta a Torra a convocar elecciones

La oposición en el Parlament ha reprobado este jueves al Gobierno de la Generalitat, al prosperar una moción impulsada por los socialistas catalanes que tacha de "inoperante" al ejecutivo de Quim Torra. Todos los grupos de la oposición han instado al president a que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones, tras constatar la parálisis del ejecutivo, que ha sido incapaz de presentar unos presupuestos. Torra, ayer, ya avisó de que no estaba dispuesto a hacer "ni una cosa ni la otra". La moción ha contado con los votos favorables de PSC, Comunes, PP y Ciudadanos, que hasta hoy no había desvelado cuál sería su posición. La CUP, en un duro discurso contra Torra en el que le ha exigido que adelante las elecciones, ha restado credibilidad al texto del PSC y no ha votado, lo que ha permitido que la moción se haya aprobado finalmente con 62 votos a favor y 61 votos en contra.

La moción impulsada por los socialistas catalanes es un duro revés a la gestión de Torra, que con esta votación ha constatado que no tiene la mayoría en el Parlament. Los grupos que han apoyado la moción, y que por lo tanto piden una moción de confianza o un adelanto electoral, han cosechado más votos que Junts per Catalunya y ERC, formaciones que sostienen al Govern y que, pese a tener 66 escaños, solo cuentan con 61 votos a causa del procés. Precisamente, los independentistas han lamentado que la moción haya salido adelante aprovechando que no cuentan los votos de cinco diputados que se encuentran en la cárcel o en el extranjero por el juicio del procés. Los socialistas han recordado que esta circunstancia es fruto de la decisión de estos políticos, que decidieron no designar a un sustituto en la Cámara, cosa que sí hicieron otros diputados como Oriol Junqueras o Raül Romeva.

El resultado de la moción no es vinculante, ya que solo compete al presidente de la Generalitat la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza o de adelantar las elecciones. Así lo recordó ayer Torra en el pleno, donde retó a la oposición a presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la investidura. Pese a que esta mayoría alternativa no existe a la práctica, la portavoz del PSC, Eva Granados, ha defendido su moción y ha asegurado que Torra "ha dimitido de sus responsabilidades". "¿Cómo puede retar a la oposición, si ustedes no gobiernan ni han presentado presupuestos?", se ha preguntado Granados. La portavoz de los socialistas ha instado a Torra a intentar revalidar su mayoría con una moción de confianza, o, "si quiere mirar a la ciudadanía a la cara directamente", a convocar nuevas elecciones.

Las críticas de la oposición se han centrado en el hecho de que el Govern no ha presentado unos presupuestos para este año. Solo fue capaz de explicar en el Parlament las líneas maestras de su proyecto pero, consciente de que no podría aprobarlos, no los llevó a votación. "Mientras tanto, los catalanes vamos para atrás, continúa la desigualdad y aumentan las listas de espera. Cataluña está directamente en lista de espera", ha aseverado Granados.