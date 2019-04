Torra rechaza una moción de confianza y adelantar las elecciones

Quim Torra, president de la Generalitat, ha anunciado este mediodía que no piensa impulsar una moción de confianza ni avanzar las elecciones porque, ha recalcado, esta medida sería una "gravísima irresponsabilidad". El president ha fijado su posición después de que la oposición le reclamara en bloque que active la moción, como hizo en su día Carles Puigdemont cuando no pudo aprobar los Presupuestos, o bien adelante los comicios, como hizo Pedro Sánchez. El PSC, los comunes y el PP han defendido esa premisa mientras la CUP ha realizado un discurso demoledor contra el Govern y le ha reclamado que haga un último servicio y reconozca que no sabe dónde va. Ciudadanos, muy crítico con Torra, no se ha pronunciado sobre el dilema planteado. El debate se ha producido tras la intervención de Torra para dar cuenta de la remodelación de su Ejecutivo y ha sido un preludio de la moción del PSC que se debatirá este jueves y en la que el Govern se juega la reprobación.

Torra ha avanzado que no piensa hacer "ni lo uno ni lo otro" y ha negado que su Gobierno sea débil y esté acabado. El president, de entrada, ha replicado a Inés Arrimadas que el "fracaso colosal" ha sido el suyo por no saber articular una mayoría alternativa y presentar una moción de censura, y después ha invitado al socialista Miquel Iceta a proponerla presidenta si no fuera porque es cabeza de lista el 28-A. Y, de paso, le ha felicitado por plantear que si el independentismo alcanza el 65% de los votos habrá que buscar una salida democrática. De esa forma, Torra ha hurgado en la crispada confrontación entre Ciudadanos y el PSC, cada día más enconada. Torra ha rebatido a los comunes, uno de los grupos más beligerantes, que no acuse al Govern de debilidad cuando han perdido en nueves meses a tres diputados.

No pienso convocar elecciones. Sería una gran irresponsabilidad", afirma Quim Torra

El debate se ha celebrado cuando Torra ha dado cuenta del nombramiento de las consejeras Meritxell Budó y Mariàngela Vilallonga, que han sustituido a Elsa Artadi y Laura Borràs, candidatas en este ciclo electoral. La sesión ha arrancado con una agria bronca entre Arrimadas y Josep Costa, vicepresidente de la Cámara, que la ha interrumpido en tres ocasiones cuando hacía referencia a los escritos de Torra por llamar "bestias", ha dicho, a quienes hablan castellano y, por tanto, a ella misma. Todos los portavoces, salvo el de la CUP, se han alineado con la líder de la oposición al sostener que no había incumplido el reglamento de la Cámara y no había insultado a nadie. "Es usted un xenófobo, racista y un supremacista. Lo ha declarado el Parlamento Europeo. Se les ve el plumero", ha exclamado.

Es usted un xenófobo, racista y un supremacista. Lo ha declarado el Parlamento europeo", ha afirmado

Arrimadas ha descalificado a Budó por "marginar" a los constitucionalistas en La Garriga, el municipio de la que ha sido alcaldesa, y a Vilallonga por haber firmado el manifiesto Koiné, que, ha dicho, llama a los castellano hablantes de "colonizadores lingüísticos". Pese a la contundencia de su discurso, Arrimadas no ha reclamado ni moción de confianza ni elecciones."¿Van a parar ya esta farsa? ¿Cuánto van a estirar este chicle? Incluso el CEO, que siempre les da la razón, dice que el 53% de los catalanes creen que no saben resolver los problemas sociales".

La CUP: "Dejen la retórica y reconozcan que no saben a dónde van" La CUP todavía no ha expresado qué votarán sus cuatro diputados en la moción de este jueves pero en sus intervenciones en el Parlament los anticapitalistas han sido muy duros al valorar la gestión del Govern al haber abandonado, dicen, su compromiso con la república, la defensa de ls políticas sociales y la lucha contra la "represión". De entrada, el diputado Vidal Aragonès le ha recordado a Torra que no tiene la mayoría de la que presume: "El independentismo tiene un 49% de apoyo en este Parlament, pero no su gobierno. Quizá nos debería de escuchar más". La diputada Natàlia Sancha ha afirmado que "el gobierno efectivo ha perdido toda la credibilidad, si alguna vez la tuvo", y ha pedido a Torra que "haga un último servicio público". "Dejen la retórica y reconozcan que no saben donde van, y que por eso se van yendo", ha dicho, en referencia a las hasta ahora consejeras Borràs y Artadi. "El Gobierno no puede supeditar su acción política a la represión del estado", ha aseverado.

El socialista Miquel Iceta ha recriminado a Torra que reclamen ahora partidas económicas al Gobierno cuando hace dos meses vetaron los Presupuestos del Estado. "Podían haber llegado 1.400 millones adicionales y 2.200 de inversión de 2200. Se lo podían haber pensado un poco", ha afirmado. "¿Saben donde van? ¿República, otro referéndum, declarar la independencia? ¿Saben donde van? ¿Cuánto tiempo pueden mal gobernar? No están a la altura de lo que el país necesita", ha insistido. Iceta ha admitido que Torra acierta cuando admite que no hay mayoría de gobierno ni alternativa pero por esa misma razón le ha recordado que es suya la responsabilidad de intervenir para el desbloqueo.

Jessica Albiach, líder de los comunes, ha afirmado que no hay país que soporte "tanta inacción" y ha afeado que dos de las consejeras principales, Elsa Artadi, y Laura Borràs, salgan corriendo para participar en el ciclo electoral. "No sé si Junts per Catalunya reconoce que los intereses de Cataluña se defienden en Madrid. ¿Quieren exportar también su bloqueo en allí?", ha dicho. Alejandro Fernández, del PP, ha sintetizado en cinco puntos el fracaso del Govern: “Ni han restituido a Puigdemont, ni han recuperado las leyes suspendidas ni aprobado los presupuestos ni implementado la república ni redactado la constitución. Han estafado a la CUP. Estamos en el limbo”.

La moción del PSC depende de los votos de los cuatro diputados de la CUP

Los partidos que sostienen el Govern, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, han defendido la gestión del ejecutivo, y han denostado las críticas de la oposición, al considerar que solo se explican por el contexto electoral. "La desafección política deriva de plenos como el de hoy, con un debate estéril y lleno de tópicos", ha dicho el portavoz de JxCAT, Eduard Pujol, quien ha reiterado que no existe una mayoría alternativa a Torra. Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado que su partido seguirá sosteniendo al Govern. "Somos un gobierno de coalición, tenemos posiciones diferentes, pero gobernamos por sentido de estado y por el objetivo de la república", ha dicho.

La sesión de este miércoles ha sido un preludio de la votación que se celebrará mañana en el pleno, donde, a instancias del PSC, se valorará una moción en la que se califica al Gobierno de Torra de "inoperante", y se insta a Torra a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza. Por ahora, la moción cuenta con los votos de los socialistas, del PP y de los comunes, mientras que Ciudadanos y la CUP no han explicado cuál será su voto. La moción solo decaerá si la CUP vota en contra junto con los partidos del Govern, ya que estos cuentan solo con 61 votos, ya que cinco diputados no votan al estar en prisión o en el extranjero.