Ortuzar acusa a Casado de ser “antivasco en Madrid” y “foralista en Euskadi”

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha cargado este domingo en un mitin de precampaña contra el PP y Ciudadanos, a los que ha criticado por usar "un doble lenguaje". Ha sido especialmente crítico con el presidente de los populares, Pablo Casado, a quien ha acusado de ser un "político golondriño" que actúa como "un centralista y antivasco en Madrid", pero se transforma en "foralista y estatutista en Euskadi para intentar robar votos incautos" entre los vascos.

En la presentación de las candidaturas del PNV en la comarca vizcaína de Encartaciones, el dirigente nacionalista ha defendido que el voto a su partido es "la mejor opción" para "proteger lo nuestro en Madrid" y, también, para "parar a la derechona" española. "El voto PNV vale doble, es un dos por uno, porque defendemos Euskadi en Madrid y además hacemos política allí para que no haya involuciones", ha dicho Ortuzar.

El PNV, que esta legislatura ha contado con cinco diputados en el Congreso, parte como favorito para revalidar la victoria en Euskadi, según reflejan todos los sondeos. No obstante, Ortuzar ha expresado su temor por "la gente que con la mejor voluntad confunde las cosas y cree que para las Generales es mejor votar a opciones [políticas] españolas". Por eso, ha puesto en valor la actuación del PNV en las Cortes "en la defensa de los intereses vascos", con la renovación del Concierto Económico, en el tren de alta velocidad o la subida de las pensiones.

Frente al "modelo PNV", Ortuzar ha contrapuesto "la política líquida de otros partidos y el clima circo-zoco en el que vive la política española". En este saco ha metido principalmente al PP y a Ciudadanos, a los que ha comparado con las golondrinas que "solo vienen en época electoral a engatusar al electorado, conseguir el voto y después 'si te he visto no me acuerdo".

El presidente del PNV se ha referido a la visita esta semana del líder del PP a Vitoria, donde mostró su apoyo al Concierto Económico, mientras hace unas semanas aprobó junto a Ciudadanos en el Senado una moción "para que no se transfirieran a Euskadi las competencias pendientes del Estatuto". "Es verdaderamente censurable que en Madrid es centralista y antivasco, porque da votos, y es foralista y centralista en Euskadi para intentar robar votos incautos entre nosotros"

Tras preguntarse si hay que fiarse de lo que Casado dice en un mitin o de lo aprobado en el Senado, ha considerado que "lo verdaderamente censurable es el doble lenguaje del PP", que en Madrid es "centralista y antivasco" porque "da votos", y en Vitoria es "foralista y estatutista para intentar robar votos incautos entre nosotros".

También ha criticado al partido de Albert Rivera, al que se ha referido como un ejemplo de los "políticos vencejos", porque "también quieren cazar mosquitos en Euskadi, aunque sea a costa de hacer las acrobacias y piruetas más circenses de la historia", ha comentado en alusión al acuerdo con UPN y la defensa del Convenio Económico navarro. "Todos sabemos que es mentira", ha apostillado Ortuzar tras recordar que el portavoz económico de Ciudadanos, Luis Garicano "con c", ha anunciado que si hay una reforma constitucional van a proponer la supresión del Concierto vasco.

Ortuzar ha criticado también a Podemos por no ser "muy de fiar" al negarse a investir a Pedro Sánchez y propiciar con ello que Mariano Rajoy llegase a La Moncloa. Y ha situado junto a Podemos a un PSOE que "no le va a la zaga" porque "tras la moción de censura, gracias a vascos y catalanes aparecen muy partidarios del diálogo, pero hace pocos meses fueron entusiastas defensores de aplicar el 155".