“El 1-O fue el día más importante, pero insuficiente para la independencia”

El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, en la sede de la Generalitat en Madrid. ÁLVARO GARCÍA

ERC está tratando de virar el transatlántico del independentismo hacia tesis más pragmáticas. Roger Torrent (Sarriá de Ter, Girona, 1979), presidente del Parlament y una de las figuras clave del partido, sitúa en el final del camino el referéndum de independencia pactado. Los republicanos cambian de estrategia con escasa autocrítica mientras afrontan el juicio al procés como una plataforma política para ganar apoyo social.

Pregunta. Avisan de que van a acusar el Estado en el juicio al procés. ¿Qué quieren decir?

Respuesta. Para Raül Romeva y para Oriol Junqueras y para el conjunto de ERC este es un juicio a los fundamentos democráticos. Es evidente que España es una democracia, pero también que hemos visto una vulneración de derechos fundamentales. Este juicio es un juicio al referéndum del 1-O, contra los 2,2 millones que fuimos a las urnas.

P. También es un juicio por una violación del Estatut...

R. ¿De qué se les acusa? De rebelión. Y es evidente que no hubo rebelión porque no hubo violencia. No lo digo yo, que soy independentista, sino más de 130 catedráticos de Derecho Penal o Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo. Hay una acusación y un relato judicial que fue cocinado políticamente en La Moncloa. No solo no hubo rebelión, sino que no hay ningún delito.

P. Conculcaron el orden constitucional.

R. Dos reflexiones. El 6 y 7 de septiembre nos hubiera gustado hacerlo de otra manera, pero lo impidió la oposición. Y se buscó un encaje legal a una demanda legítima y mayoritaria de la sociedad catalana.

P. ¿Aprobar la Ley de Transitoriedad violando los derechos de la oposición, fue un error?

R. Se hizo reglamentariamente y como nos dejó la oposición.

P. ¿Volverían a hacerlo así?

R. Era la única manera que teníamos de hacerlo.

P. Llaman a conservar la mayoría independentista como un tesoro, pero ¿cómo hablar de unidad si las peleas entre ustedes son constantes?

R. Es verdad que no demostramos unidad. Si dijera lo contrario sería falso. Tenemos que canalizar esa pluralidad en una estrategia común que aún no existe.

P. ¿A qué se debe esa división?

“No se dialoga ni

se negocia sobre

el indulto porque

no hay delito”

R. A visiones distintas sobre dónde estamos y qué camino transitamos hacia el objetivo final que compartimos.

P. ¿El imaginario legitimista de Junts per Catalunya dificulta encontrar esa unidad?

R. Es legítimo que cada uno tenga una visión de por dónde tenemos que ir y cómo se concreta en una agenda política. Tenemos que hacer un esfuerzo de sintetizar esas visiones en un único planteamiento de acción política.

P. ¿Las bases de ERC entienden su giro pragmático?

R. No hemos renunciado a nada, pero somos los del diálogo y la negociación. Queremos un referéndum que sea inevitable y donde la gente de Cataluña decida.

P. ¿No renuncian a la vía unilateral?

R. No renunciamos a ninguna vía pacífica y cívica para forzar un referéndum.

P. Una persona que votó en el referéndum del 1 de octubre ¿entendería que hubiera otro?

R. Sí. Seguro que sabe que el 1 de octubre fue el día más importante a nivel político y social en la historia de este país pero también es consciente de que no fue suficiente. Y de que tenemos que seguir trabajando y que nunca vamos a renunciar al objetivo de la independencia.

P. ¿Conocía el recurso de Carles Puigdemont contra el Parlament por el voto suspendido?

R. No, pero lo respeto.

P. ¿Lo ve desleal?

R. Está en su derecho. Pero yo no puedo esquivar un acuerdo del Parlament que presido y Junts per Catalunya votó.

“Nosotros llevamos 10 años reclamando poder votar. No es un calentón”

P. ¿No es contradictorio que lo haga ante un tribunal que él mismo deslegitima?

R. Cada uno es responsable de sus decisiones.

P. ¿Qué es exactamente lo que le piden a Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales?

R. Le hemos pedido un movimiento en materia antirrepresiva y un diálogo que aborde el conflicto político sobre el futuro de Cataluña. En materia antirrepresiva, a través de la Abogacía del Estado e incluso de la Fiscalía, que puede retirar los cargos. Este sería un movimiento fundamental.

P. ¿Pero no imprescindible?

R. Puede haber otros. Si el Gobierno dice 'yo propongo esto', que lo ponga encima de la mesa.

P. ¿Cómo explicarán si dejan caer a Sánchez que la derecha pueda gobernar y aplicar un 155 permanente?

R. Es una dicotomía falsa. Queremos que Sánchez se moje. No vamos a dar un cheque en blanco.

P. ¿Están negociando un posible indulto si hay condena?

R. El diálogo es entre Gobiernos. Pero no contemplamos un indulto porque no hay delito.

“Todavía no hay una estrategia común en el independentismo”

P. ¿Qué conclusión extrae del Brexit?

R. Que hace falta una Europa mucho más fuerte, a la que aspiramos la mayoría de los independentistas, que somos profundamente europeístas.

P. ¿Cree que el referéndum del Brexit ha dado buen resultado?

R. El Brexit responde a una situación coyuntural. Nosotros llevamos 10 años reclamando poder votar. No es un calentón.

P. ¿David Cameron hizo bien convocando el referéndum?

R. Creo que hizo bien al pactar una decisión política con Escocia.Cualquier comparación es odiosa.