Podemos renuncia a integrarse en la plataforma de Carmena en Madrid

La candidatura de Podemos para el Ayuntamiento de Madrid encabezada por el ex Jefe Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez no participará en la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena. "Nos echamos a un lado", confirman fuentes de la dirección a EL PAÍS. Es decir, el partido de Pablo Iglesias no se presentará a las elecciones en la capital de España del próximo mayo para no competir con la actual regidora. "En principio no cuento con Julio Rodríguez", ha dicho esta misma mañana Carmena en una entrevista en Onda Cero.

Podemos y el equipo de Carmena negociaban desde hace semanas cómo integrar a los miembros de la lista de Julio Rodríguez, elegido en un proceso interno de primarias, en una candidatura conjunta. La mesa se levantó el día que Íñigo Errejón y la alcaldesa anunciaron que concurrirán juntos en las elecciones a la Comunidad de Madrid con la marca Más Madrid de la regidora, aseguran en la dirección. Estas mismas fuentes de Podemos explican que realizaron unas primarias para inscribirse después en "un proceso que no existía porque Carmena estaba planeando en secreto otro diferente con Errejón".

Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos, ha criticado este miércoles que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, haya decidido "caminar sola con su nuevo partido, con una fórmula peor a la que le llevó a la Alcaldía en 2015", en una entrevista en RNE. La dirigente también ha confirmado que no van a presentar competencia. "A nosotros nos pone tristes que Carmena hace cuatro años fuese elegida alcaldesa porque caminaba de la mano de Ganemos y Podemos y hoy camine solo con su partido y de momento ni Ganemos ni IU ni Podemos estén en ese barco porque a Manuela no le apetece", ha agregado. "Tenemos que ser responsables y permitir que Carmena intente revalidar e intentemos que no vuelva el PP".

El pasado jueves, cuando el ya excandidato de Podemos a la Comunidad anunció que se aliaba con Carmena, Iglesias, en un mensaje difundido en redes, condicionó su posible alianza con Más Madrid. "El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años”, le recriminó el líder de Podemos a la alcaldesa, “pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales”.

Mientras se producía este cruce de declaraciones, Errejón, ya exdiputado de Unidos Podemos y candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid, ha confiado en una entrevista en TVE en que "hay mucho tiempo para poder conformar una candidatura unitaria con Podemos e IU" en la Comunidad.

El próximo febrero, Carmena iniciará un proceso propio de primarias tanto en el ayuntamiento como en la candidatura conjunta con Errejón para la Comunidad. En ese proceso participarán Rita Maestre y otros cinco concejales de Podemos actualmente en el Ayuntamiento. Es el grupo de ediles suspendidos cautelarmente de militancia por el partido tras haberse negado a participar en las primarias en las que fue elegido Rodríguez como candidato a la capital. Maestre, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz tomaron, según sus propias palabras, “una decisión personal”: “No repetir de la mano de Podemos".

