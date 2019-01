Iglesias rompe con Errejón y anuncia que Podemos competirá contra su candidatura en Madrid

El líder de Podemos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, en el Congreso de los Diputados. Sergio Barrenechea EFE

Pablo Iglesias ha interrumpido su permiso de paternidad para anunciar que Podemos presentará una lista alternativa a la de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid. Errejón ha anunciado esta mañana que concurrirá en alianza con Manuela Carmena a las elecciones de mayo bajo las siglas Más Madrid, la plataforma de la alcaldesa de la capital. "Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas", ha dicho el secretario general de la formación en un mensaje de audio publicado en su cuenta de Facebook.

El líder de Podemos ha explicado que Errejón le ha llamado a primera hora de la mañana para anunciarle su alianza. "En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste", ha relatado. "No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto".

En ese momento, la distancia entre los dos jóvenes profesores universitarios que fundaron Podemos se hizo abismo. Las diferencias entre Iglesias y Errejón comenzaron en 2016 cuando el actual líder del partido decidió aliarse con IU y conformar la coalición Unidos Podemos para las elecciones generales. Unos meses después, en febrero de 2017, Iglesias ganó el duelo en el congreso de Vistalegre 2, se quedó con el control interno, y Errejón comenzó un camino independiente.

El sendero le llevó hasta la Comunidad de Madrid. Errejón se sometió al proceso de primarias, ganó y creyó haber conseguido una parcela independiente de poder frente a Iglesias y su aliado en Madrid, Ramón Espinar. Pero esta misma semana el conflicto volvió a abrirse. Espinar, secretario general de Podemos Madrid, pactó con IU la candidatura de la Comunidad para las próximas elecciones de manera paralela al equipo de Errejón.

"Con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente", ha asegurado. Es decir, Podemos mantendrá su proyecto de confluencia con IU y otras fuerzas políticas en la región, mientras que en el Ayuntamiento apoyará a Más Madrid, la plataforma en la que ya se inscribe Errejón.

Iglesias le ha vuelto a recordar a Carmena que fue su formación la que, con su apoyo, consiguió que ella fuera elegida alcaldesa. "Quizá quien le apoyó y acompañó entonces merecería otra consideración, pero hay algo mucho más importante que Manuela o que Podemos: que los madrileños tengan un Gobierno más decente que los anteriores", ha explicado.

Pese al apoyo, el secretario general ha marcado cierta distancia con la candidatura municipal. "El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años", le ha recriminado, "pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales".

"Un proyecto optimista"

Manuela Carmena, e Íñigo Errejón, han firmado un compromiso para "extender la iniciativa Más Madrid también al ámbito de la Comunidad", en un texto al que ha tenido acceso EL PAÍS y que posteriormente han hecho público como "carta a todos los madrileños". Los candidatos han decidido coordinar sus propuestas en un "programa conjunto y participativo" y han acordado acompasar sus primarias el próximo mes de febrero para ofrecer "un proyecto integral, optimista y de futuro".

En su escrito conjunto, los dos candidatos coinciden en que el momento es decisivo. "Andalucía ha sido un toque de atención. Hoy todo el mundo sabe que necesitamos un revulsivo", aseguran. Por eso, han decidido formar un tique electoral para construir un proyecto que renueve en la ciudadanía la "ilusión y confianza en que las cosas se pueden hacer todavía mejor". En una Comunidad donde la mayoría de la población reside en la capital, Errejón busca aprovechar el tirón de la alcaldesa para que despegue su proyecto.