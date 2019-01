IU y Equo median en la guerra entre Podemos y Más Madrid

El lunes 14, IU y Podemos alcanzaron un principio de acuerdo para fusionar sus listas electorales en una sola candidatura al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Una semana después, ese pacto es papel mojado. El anuncio de que Errejón ampliará el proyecto municipal de Carmena al resto de la región ha hecho saltar por los aires todas las apuestas estratégicas de los partidos de izquierda, obligándoles a elegir entre negociar una alianza desde cero o presentarse por su cuenta. Reunidos ayer en Madrid, los dirigentes de IU y Equo coincidieron en su reacción: hay que dialogar para intentar una candidatura conjunta.

Las negociaciones municipales entre Podemos e Izquierda Unida Acuerdos municipales. Podemos e IU han cerrado pactos electorales en Alcalá; Alcorcón; Ciempozuelos; Collado Villalba; Colmenar Viejo; El Escorial; Guadarrama; Manzanares el Real; Paracuellos; o San Martín de la Vega.

Pactos posibles. Las dos partes intentan desatascar sus alianzas en Pozuelo de Alarcón; Galapagar; Moralzarzal; Becerril; Daganzo; Humanes de Madrid; Las Rozas; San Fernando de Henares; Torrejón; Tres Cantos; Coslada; y Mejorada.

Negociaciones estancadas. Los casos más difíciles ahora son los de Getafe; Torrelodones; Villanueva del Pardillo; Alcobendas; San Sebastián de los Reyes; Velilla de San Antonio; Majadahonda; o Pinto.

"Desde IU lo que tenemos que hacer es llamar a la responsabilidad y tratar de construir la unidad más grande posible en virtud de nuestros programas", explicitó el coordinador federal de este partido, Alberto Garzón. "No tiramos la toalla, pero es verdad que ahora mismo es más difícil", reconoció sobre el conflicto entre Iglesias y Errejón. "Vamos a trabajar para que haya una candidatura de izquierdas lo más amplia posible y tratar de solucionar esto de forma seria. Todas las vías están abiertas. Hay que hablar con todos y ver cómo se recompone la izquierda madrileña", siguió. Y sobre Más Madrid, subrayó: "No se veta a nadie. No descartamos hablar con nadie pero buscamos la máxima unidad, no dividir".

"Vamos a intentar por todos los medios que no se llegue dividido a las elecciones autonómicas", coincidió el diputado Alejandro Sánchez, de Equo. "No contemplamos otra manera de ir", insistió. "La propuesta de Errejón, más allá de las formas con las que la ha presentado, tiene sus ventajas: pegar el proyecto autonómico de Podemos al de Manuela Carmena en el Ayuntamiento. Es la fórmula que estábamos buscando. Hay tiempo".

Todos los partidos conocen el peligro de la división. En 2015, IU se presentó por su cuenta, sumó más de 130.000 votos y se quedó fuera de la Asamblea, donde el PP logró el gobierno por un solo escaño. Cuatro años después, el peligro de diluir los votos de izquierda se ve acentuado por dos factores. Primero, que la aparición de Más Madrid aumenta la oferta electoral. Y segundo, que la combinación de su puesta en marcha con la irrupción de Vox debe facilitar un aumento de la participación, que en 2015 se quedó en el 65%. Eso encarecerá automáticamente que los partidos logren representación, para lo que se exige sumar al menos un 5% de los votos válidamente emitidos.

De menos a más

Para evitar que esos problemas se reproduzcan en los principales municipios de la región, Podemos e IU mantienen abiertas decenas de negociaciones locales para consensuar listas conjuntas en los principales municipios.

"Las negociaciones la llevan nuestras asambleas de IU de cada municipio, que son soberanas en sus decisiones, pero siempre lógicamente están en contacto con la dirección de IU Madrid", dicen desde la federación madrileña. "En los municipios donde aún no hay acuerdo, la idea es desatascar la situación haciendo uso del acuerdo marco entre IU y Podemos, donde se indica la celebración de primarias proporcionales".

En consecuencia, las negociaciones entre Podemos e IU van de lo más fácil a lo más difícil. Primero, los municipios en los que ya había posibilidades de entendimiento. Luego, la capital, en la que los dos partidos están de acuerdo en apoyar a Carmena. Y al final, la lista autonómica conjunta, que hoy sigue pareciendo una quimera: Errejón quiere que Más Madrid aglutine a cuantos más partidos mejor, pero la formación de Iglesias asegura que competirá en los comicios con sus propias siglas.

La triple carambola de Sol Sánchez A. M. / J. J. M. Esta es la triple carambola de Sol Sánchez. En junio de 2016 se despidió del Congreso, porque la repetición electoral le dejó sin el escaño que había logrado en diciembre de 2015. La semana pasada, ya convertida en candidata de IU a gobernar la Comunidad, vio cómo la negociación para fusionar su lista con la de Podemos saltaba por los aires por la negativa de Íñigo Errejón a aceptarla como su número dos. Y ayer, un día después de la dimisión como diputado nacional del líder de Más Madrid, heredó su acta de representante en la Cámara Baja. "Es injusto y simplista argumentar que esa fue la razón. Es una gran mentira", dijo la nueva diputada sobre la posibilidad de que Errejón hubiera apostado por Más Madrid para evitar encabezar una lista con ella como número dos. "Esto no ha sucedido de la noche a la mañana. En IU no estábamos imponiendo números, sino hablando de programas". Una foto resume los difíciles equilibrios que tendrá que protagonizar ahora Sánchez. Sobre el escaño que ayer estrena en el Congreso, la diputada coloca un mechero en el que se lee "Madrid". Durante las próximas semanas, combinará la portavocía de IU en la región, su condición de candidata a la presidencia de la Comunidad y su acta. ¿Hasta cuándo? Sánchez no aclaró ayer cuándo dejará el escaño para dedicarse plenamente a la preparación de las elecciones autonómicas de mayo. "Hay que cumplir los compromisos", explicó la diputada durante una rueda de prensa en la Cámara Baja. "Al igual que tengo un compromiso en estos momentos con la portavocía de IU en Madrid, y con la candidatura a la Asamblea, también tenía un compromiso con una lista de la que formé parte hace tres años", añadió sobre la propuesta de Podemos en 2016. "Hay muchas cosas que se están jugando dentro del hemiciclo, así que nos hemos dado toda la prisa posible para cumplir con nuestra obligación". La representante de IU volvió al Congreso en un día histórico. Por cuarta vez en 40 años de democracia, un Gobierno perdió la votación para convalidar un real decreto ley —en este caso, sobre alquileres—. La derrota del Ejecutivo del PSOE fue propiciada por el voto negativo de Podemos, que consideró que el texto no reflejaba el acuerdo previo. Un avance de las dificultades que Sánchez tendrá que superar para participar de una mayoría de izquierdas en Madrid.

