Carmena reconoce que “en principio” no integrará a Julio Rodríguez en Más Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un acto el pasado 17 de enero en Madrid.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha admitido este miércoles que "en principio" no ha pensado en el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, para incluirlo en la lista de Más Madrid con la que concurrirá a las próximas elecciones de mayo.

En una entrevista en Onda Cero, Carmena ha reconocido que "quizá" no lo ha hecho porque el actual político y el ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) -a quien ha definido como "muy majo" y "muy agradable"- tiene una "excesiva vinculación en unas elecciones que se han producido en una estructura política", en referencia a Podemos. En noviembre, un día antes de que Rodríguez presentara su candidatura -una lista que después se sometería a votación de los afiliados- hubo seis bajas de esa lista a última ahora, seis miembros del partido y concejales del actual Ayuntamiento de Madrid -entre ellos Rita Maestre, Jorge García Castaño o José Manuel Calvo- salían del proceso para pasar a apostar por lo que sería la plataforma de Más Madrid.

"En principio, no, no he pensado en él. Si él estuviera interesado a lo mejor para llevar el área de policía a lo mejor sí, pero en principio no", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que si ella tiene que dirigir un equipo, "dirige la orquesta", y, por lo tanto, tiene las competencias para decidir quién quiere que la acompañe. "No voy a aceptar a alguien impuesto, no tiene sentido", ha añadido.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha descrito la postura tomada por Carmena como una "mala noticia" y la ve como "una situación derivada del cisma generado en Podemos" tras la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a los comicios autonómicos bajo la plataforma Más Madrid. "Toca pasar página y centrarse en las tareas. Es una pena, pero el escenario a veces no se elige y este nos lo han dado hecho los que han decidido embarcarse en un proyecto personal", ha asegurado en declaraciones a Onda Madrid.

Primarias de Más Madrid en febrero

Carmena ha informado de que Más Madrid celebrará primarias en "dos o tres semanas" en las dos plataformas previstas, la municipal y la autonómica.

Carmena ha afirmado que aún confía en que Podemos no presente una lista propia en Madrid, pese a que la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, confirmó este martes que su formación presentará un candidato a la Presidencia de la Comunidad Madrid en lugar de Errejón, después de que éste decidiera concurrir a las elecciones autonómicas con la plataforma Más Madrid, la marca de Manuela Carmena.

Carmena ve "posible" que Podemos no presente una lista propia y llegue a un acuerdo para apoyar la candidatura de Más Madrid. "Posible sí lo veo, soy muy optimista", ha comentado.

Por otro lado, ha revelado que la idea de que Errejón pasara a formar parte de esta candidatura para la Comunidad de Madrid surgió en una cena celebrada en su casa el pasado 21 de diciembre con el exdiputado de Podemos y más gente. Una cena que ella misma tuvo que abandonar al romperse el tobillo mientras llevaba a sus invitados una "bandeja con empanadillas". "Fue muy espontáneo", ha dicho Carmena, que niega que la decisión de Errejón viniera "muy de atrás".

