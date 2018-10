Rita Maestre se presentará a las primarias de Podemos

La portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha asegurado este martes que sí se inscribirá a las primarias de su formación para las elecciones municipales, según indicaban diversas fuentes de Podemos.

También el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo; el de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño; la concejala -presidenta de Carabanchel y Chamberí, Esther Gómez, y su homóloga en San Blas-Canillejas y Barajas, Marta Gómez Lahoz, según recogen Efe y Europa Press, se han inscrito de manera individual a las primarias de Podemos Madrid.

Desde la dirección de Podemos en la capital han señalado que las inscripciones son secretas y han confiado en que estén todos incluidos en ellas, pero no revelarán hasta que acabe el plazo el nombre de las personas inscritas, como así establece el reglamento. La publicación de las candidaturas será este jueves 18 de octubre.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya ha repetido en varias ocasiones que igual que Carmena tiene todo el derecho a querer contar con un equipo de confianza, eso no es incompatible con conformar una lista plural que integre a todas las sensibilidades.

No obstante, la convocatoria de las primarias para Madrid antes de que Carmena haya conformado su equipo ha sido un elemento fundamental que ha podido influir en las dudas de Maestre y de otros concejales del Ayuntamiento, como Jorge García Castaño, José Manuel Calvo y Esther Gómez, quienes también barajaban la posibilidad de no presentarse a las primarias. Según fuentes del entorno de estos concejales, la decisión adoptada sobre la concurrencia a las primarias o no a las primarias se iba a adoptar de forma colectiva.

El pasado 10 de septiembre la alcaldesa, Manuela Carmena, dio a conocer su intención de volver a presentarse como candidata a unas elecciones. Tras desvincularse de cualquier formación política, la regidora avanzó que pretende liderar un equipo con "con lo mejor de la sociedad". Maestre, García Castaño, Calvo y Gómez son algunos de los concejales considerados más cercanos a Carmena y por tanto con más posibilidades de entrar en el equipo que configure la alcaldesa para repetir su mandato al frente del Ayuntamiento