Errejón dimite como diputado pero sigue como militante de Podemos

Iñigo Errejón ha renunciado a su escaño por el grupo de Unidos Podemos en el Congreso. “Algunas veces en la vida lo correcto y lo cómodo no coinciden. Yo hoy pago el precio por haber tomado la decisión correcta. Entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una mayoría de madrileños que consigan llevar el cambio a la Comunidad de Madrid”, ha dicho el dirigente político en el Congreso. Terminan así cinco días de incertidumbre después de que anunciara el pasado jueves que se presentaría a las elecciones a la Comunidad de Madrid con la marca Más Madrid de la alcaldesa Manuela Carmena.

“No vine a estar en política, vine a hacer política. En este momento tenemos una inmensa y hermosa tarea”, ha asegurado al mismo tiempo que ha confirmado que sigue siendo militante de Podemos, el partido que fundó con Pablo Iglesias, actual secretario general de permiso de paternidad, hace cinco años: “Yo no podría dejar Podemos aunque quisiera. Lo llevo tatuado en la piel. Lo llevo en las venas. Pero tras varias peticiones creo que es mejor dejar la confrontación atrás”.

El hasta hoy diputado aseguró el pasado sábado que dejaría su asiento si se lo pidieran sus compañeros en la dirección del partido. Podemos consideraba hasta primera hora de la mañana del lunes que el conflicto abierto el pasado jueves es “una cuestión reglamentaria y no política”, en palabras de Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. El argumento que han usado desde que se produjo el anuncio para evitar sancionar o solicitar que Errejón entregue su acta en el Congreso. “No se puede echar a alguien que se ha ido”, ha reiterado Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso.

La petición formal desde la dirección de Podemos no ha llegado como ha confirmado el propio Errejón. “Nadie se ha puesto en contacto conmigo para pedírmelo explícitamente. Me hubiera gustado”, ha dicho.

El candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid ha asegurado que toma esta decisión para “bajar el nivel de drama”, en referencia al cruce de recriminaciones que se han producido desde el jueves entre él los miembros del que aun considera su partido. “Espero que esta decisión tranquila y difícil permita el diálogo entre la Más Madrid y Podemos para que confluyamos juntos en la Comunidad”, ha confiado. “Fuimos capaces de incorporar a mucha gente a la participación política. Hoy las instituciones se parecen más al pueblo español porque fuimos capaces de innovar. Por encima de los partidos, y lo dice alguien que pertenece a uno, está la capacidad de unir a la gente”.

Recuperar el espíritu de los inicios de Podemos

“Con el mismo espíritu con el que nacimos en las europeas, con el que ganamos ciudades en España, ganaremos en Madrid”, ha dicho apelando a los inicios de Podemos cuando se presentaron por primera vez en 2015 a unos comicios. “Estoy haciendo lo que Podemos me enseñó, incorporar a más gente al partido”, se ha justificado.

Por el momento, Errejón no ha dado detalles de cuál será su equipo. Vuelve a decir, como ya hizo el sábado, que ha recibido el apoyo público, en redes sociales, y privado de muchos compañeros de bancada y partido. “Esta decisión es personal”, ha remarcado, “el único que ha recibido peticiones, sugerencias e incitaciones a dejar el escaño he sido yo. Estoy actuando en consecuencia porque soy el firmante de la carta con Manuela Carmena”.

Y ha recordado que Carolina Bescansa se ha descartado para formar parte de su nueva plataforma. La también fundadora de Podemos, alejada de la toma de decisiones desde que se filtrara un documento con el que planeaba arrebatar la dirección del partido a Iglesias con la supuesta ayuda de Errejón no ha dejado de mostrar su ilusión por Más Madrid en redes sociales. Aun es una incógnita que harán los diputados de Podemos en la Asamblea madrileña que apoyan la propuesta del candidato.

“A partir de ahora me van a ver recorriendo la Comunidad de Madrid y escuchando las mejores propuestas para el Gobierno”, ha adelantado. Errejón comienza una nueva etapa política y ha agradecido a sus compañeros de Podemos el trabajo compartido estos años en el Congreso. “Para todos y cada uno de mis compañeros del grupo parlamentario. He aprendido cosas que no voy a olvidar”.