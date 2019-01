La dirección de Podemos evita pedir a Errejón que deje el escaño

Desde el pasado jueves, cuando Errejón anunció que se presentará a las elecciones autonómicas con Más Madrid de Manuela Carmena, los miembros más fieles a la dirección de Podemos, el que por el momento es su partido, elevan el tono de sus recriminaciones a medida que pasan las horas.

“No sé por qué Errejón, diputado de Podemos, ha organizado una plataforma al margen de Podemos, sin hablar con sus bases y órganos y no ha entregado el escaño. Entiendo que le sobre Podemos, pero no acepto nada que parezca transfuguismo”, escribió en Twitter Juan Carlos Monedero, fundador de la formación. “A mí no me sale decirle eso a gente con la que llevo tanto tiempo trabajando, no contestaría, ese no es mi estilo”, trató de zanjar Errejón.