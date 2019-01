Errejón: “Soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid”

"Yo soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid y a la vez voy a concurrir de la mano de Manuela". Con esta frase Íñigo Errejón ha negado en la Cadena Ser que vaya a abandonar el partido que fundó hace cinco años con Pablo Iglesias. "A mí nadie me ha comunicado nada, yo sigo trabajando en Podemos. Los inscritos me han hecho un encargo y eso no se hace solo con los que están en tu partido", ha justificado su alianza con la alcaldesa de la capital para presentarse a las próximas elecciones autonómicas de mayo bajo la marca Más Madrid, plataforma de la regidora.

Errejón ha adelantado que su intención es congregar a "las fuerzas progresistas de Podemos, IU, Equo y la gente que no tiene un sentimiento partidista" en Más Madrid. "Hace cuatro años pusimos en marcha una fórmula que funcionó. Y hay que exportarla a la Comunidad de Madrid", ha defendido. El dirigente político recurre al resultado de las elecciones andaluces para terminar de parapetar su decisión. "A veces los partidos siguen en la misma inercia y Andalucía nos ha dicho que hace falta un revulsivo".

La decisión del candidato ha pillado por sorpresa a la dirección de su partido. Iglesias ha explicado en un mensaje en su cuenta de Facebook que su compañero de partido le avisó con poca antelación antes de que se conociera el anuncio. Errejón ha confirmado esa llamada, pero no ha dejado claro si el secretario general de Podemos conocía el plan al detalle. "Uno de mis defectos es que soy bastante previsible", ha tratado de justificar. "Lo he dicho en entrevistas, se lo he dicho a él que los partidos eran herramientas para hablarle a la gente".

Adelante Andalucía, En Marea y En Comú Podem son las tres coaliciones que Errejón con las que se ha comparado. "¿Les hace menos de Podemos? No. Estoy haciendo lo mismo dentro de Podemos. Me he pasado cinco años de mi vida levantando una fuerza que ha conseguido cinco millones de votos". El dirigente confía en que Iglesias no convoque nuevas primarias para competir contra él, como ha anunciado en su mensaje en redes sociales. "Hay que hacer un esfuerzo hasta el final para incluir a todo el mundo".

Errejón ha recordado los inicios de Podemos para defender su nueva alianza con la alcaldesa de Madrid. "No es cómodo hacer política sin plegarse a las exigencias del aparato de un partido, pero lo hicimos en las elecciones europeas", ha dicho. "Los partidos se tienen que tomar un poco menos en serio, y lo dice alguien que fundó uno".

A la espera de la decisión definitiva que tome su partido, Errejón ha asegurado que espera hablar con Iglesias. "Hay una cosa por encima de los afectos, en nuestro país vivimos un momento en el que hay que reaccionar", ha afirmado. "Me gusta pensar que seguimos siendo amigos, pero la práctica política desgasta afectos. Siempre que ha habido que elegir hemos elegido el compromiso con las ideas".