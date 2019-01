Podemos descarta negociar con Errejón para reconducir la crisis

Desde la dirección del partido terminan de zanjar la duda: concurrirán a las elecciones a la Comunidad de Madrid como Unidos Podemos. La búsqueda de un nuevo candidato ya ha comenzado, aseguran las mismas fuentes.

Podemos no va a expulsar a Errejón. “A alguien que se va no se le puede echar”, dijo Montero, portavoz en el Congreso. Pablo Echenique pasó de lo político a lo personal: “Yo dimitiría. Lo coherente es dejar el escaño. Entiendo que de algo tiene que vivir hasta mayo”.

Errejón no se pronunció ayer. Su posición se remite a la de la noche del jueves cuando afirmó que era “el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid”. El dirigente mantiene la confianza en integrar en Más Madrid a “todo el mundo”, incluido Podemos.

En la formación aseguran no creer en “universos paralelos”, así que ya han delegado en Ramón Espinar, secretario general en la Comunidad de Madrid, la responsabilidad de encontrar un sustituto. El líder del partido en la Comunidad, afín a Iglesias, aceptó echarse a un lado en 2018, convocar primarias y ceder el puesto a Errejón como aspirante a los comicios. Desde entonces la relación entre ambos es difícil.

El proceso que ahora empieza debería culminar en una nueva elección interna según los estatutos de Podemos. La dirección en Madrid aun espera a que los diputados del partido en la Asamblea se pronuncien y decidan si siguen a Errejón o se unen a la propuesta que finalmente acuerde Unidos Podemos.

Espinar es el responsable de la representación política e institucional del partido en la Comunidad de Madrid. Al tiempo, preside el Consejo Ciudadano Autonómico, la ejecutiva regional. Este órgano se ha reunido 11 veces desde que Errejón aterrizó en la política madrileña en febrero de 2017.

La estrategia de este órgano debe basarse en los documentos apoyados por las bases. Los últimos textos de este máximo órgano autonómico reflejan que Espinar defendió la construcción de una plataforma similar a Más Madrid. “El reto sigue siendo construir alianzas, no en torno a una suma de siglas y por arriba, sino al trabajo en lo social y en lo local por abajo, construyendo unidad popular”, se lee. “Necesitamos empezar esta labor desde este momento, tejiendo alianzas con los otros espacios políticos, y creando una coordinación, desde lo municipal a lo autonómicoentre las Candidaturas de Unidad Popular”.

La dirección de Podemos argumenta que Errejón no ha acudido a las reuniones de los órganos internos para explicar sus propuestas o quejas. El dirigente solo ha reconocido que no asiste a la Ejecutiva estatal de Podemos desde que perdiera el duelo con Iglesias en el congreso de Vistalegre II de 2017. “Errejón no forma parte del Consejo Ciudadano Autonómico, nunca lo ha hecho”, explican desde su entorno. “Solo tiene cargos internos estatales. No se va a un órgano al que no se pertenece”.

Este espacio está compuesto “por gente elegida durante la disputa de Ramón Espinar y Rita Maestre en unas primarias muy duras”, recuerda una fuente conocedora del funcionamiento de Podemos sobre las divisivas elecciones internas de 2016, que empezaron a partir en dos a la formación. “Una vez que Errejón fue nombrado candidato, alguna vez se le ha invitado y no ha podido asistir”, reconoce sobre un organismo que solo se ha reunido una vez desde abril de 2018, según las actas oficiales.

“No es nada extraordinario, porque Ha habido otros espacios con su presencia, como en la mesa de negociación para el acuerdo marco con IU estaba representado y tenía voz, o la mesa de negociación para la elaboración de la confluencia”, añade en referencia a Pedro de Palacios, que forma parte del equipo de Errejón. “Se pregunte a quien se pregunte, sea de la familia que sea, el consejo no ha funcionado por voluntad expresa de quien tenía que hacerlo funcionar”.