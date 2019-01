Montero acusa a Errejón de “urdir un plan con premeditación” a espaldas de Podemos

Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, y responsable interina del partido durante el permiso de paternidad de Pablo Iglesias, se ha mostrado igual de firme que el secretario general y ha confirmado que concurrirán de manera independiente, con la marca Unidos Podemos, a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. "Cuando las cosas se hacen engañando, con premeditación y con un proyecto personalista supone una forma de proceder que dinamita todos los puentes", ha dicho la dirigente en La Sexta en referencia a la recién creada alianza entre Íñigo Errejón, hasta el jueves su aspirante en Madrid, con la alcaldesa Manuela Carmena.

De esta manera, Montero descarta que Podemos se vaya a sentar en una mesa de diálogo con Más Madrid, la plataforma de la regidora bajo la que se inscribe ahora Errejón, para negociar una candidatura conjunta.

"No se ha saltado la baja" Pablo Iglesias disfruta del permiso de paternidad para cuidar a sus mellizos desde mediados de diciembre. La noche del jueves lo interrumpió para enviarle un mensaje a los inscritos de su partido después del anuncio de la alianza entre Errejón y Carmena. "No se ha saltado la baja, está con sus hijos", ha dicho Montero, su pareja. "Ante una situación como esta es lógico que dedique un tiempo a escribir una carta a los inscritos. Tenía que lanzar un mensaje claro a la militancia y pedirles perdón por este espectáculo bochornoso".

La portavoz ha recriminado a Íñigo Errejón que no usara "los procedimientos democráticos" de Podemos para discutir su propuesta para la Comunidad de Madrid. "Estamos tristes y creo que hemos hecho todo lo posible por proteger y cuidar a Errejón. Si no se estaba haciendo como él quería podíamos haberlo resuelto de manera fraterna", ha asegurado Montero.

"Hoy muchas militantes se pueden sentir engañadas y atar cabos de por qué Íñigo no había empezado a hacer campaña, por qué no acudía a los espacios del partido en Madrid para tratar sus dudas, por qué no venía a las ejecutivas", ha relatado. "Hay gente que puede pensar que llevaba meses urdiendo este plan. Nos han engañado con premeditación", ha dicho con contundencia.

Errejón, fundador de Podemos, pertenece a la Ejecutiva del partido desde sus inicios en 2014. Desde que ganó las primarias para liderar la candidatura a la Comunidad de Madrid en 2018 puede participar en el Comité Autonómico de la región, uno de los órganos en los que se debate el proyecto de la formación. A partir de ahora, será la secretaría general de la Comunidad, liderada por Ramón Espinar, enfrentado a Errejón, quien liderará un proceso para buscar un nuevo candidato. "Tendrá que ponerse las pilas", se ha limitado a decir Montero.

Podemos mantiene su mesa de negociación en el Ayuntamiento de Madrid con la plataforma Más Madrid. "Carmena es consciente de que si es alcaldesa de Madrid es por ella y su liderazgo y porque ha estado acompañada por Podemos, Equo e IU", le ha querido recordar Montero. "No desprecio su liderazgo, nunca lo hemos hecho, pero los liderazgos tienen un equipo. La militancia de Podemos se merecía respeto y cariño de Carmena. Tiene más responsabilidad Íñigo que es de Podemos".

"Fuera de Podemos"

"Es evidente que Errejón está fuera de Podemos. A alguien que se va no se le puede echar", ha dicho la portavoz de Podemos en el Congreso. Es decir, ha reafirmado el mensaje que lanzó este jueves Iglesias y que ha reiterado Pablo Echenique, secretario de Organización: no van a sancionar o a expulsar al que fuera su candidato porque considera que él mismo se ha situado fuera del partido. "Ya se ha ido. Yo dimitiría y dejaría mi escaño", ha completado Montero.

La dirigente no ha tenido contacto en las últimas horas con Errejón, pero ha aprovechado la entrevista en televisión para enviarle unas preguntas. "Le diría que no entiendo por qué lo ha hecho y que es una mala noticia para el bloque progresista. Le preguntaría qué es lo que no le gusta de lo que hace Podemos, ¿qué consigamos subir el salario mínimo a 900 euros?".

Montero quiere zanjar la polémica cuanto antes. "Desgraciadamente otra vez estamos hablando de nosotras mismas. Es un error que cometemos mucho", ha reconocido. Podemos trata de iniciar una nueva estrategia de comunicación centrada en defender el acuerdo de presupuestos que alcanzaron en octubre con el Gobierno de Pedro Sánchez. Un intento por cerrar el cisma abierto. "Mi función es pedirles perdón a los inscritos y nuestra obligación es hablar de los presupuestos más sociales de la historia. Íñigo, con todo mi respeto, no va a conseguir que no hablemos de esto".