Pablo Iglesias se despide del Congreso para cuidar a sus hijos

Pablo Iglesias se despidió este jueves del Congreso, tras el último pleno del año. El secretario general de Podemos no volverá a su actividad parlamentaria hasta marzo porque, como ya anunció, es su turno para cuidar de sus dos hijos. “Estoy muy feliz porque no se me ocurre mejor plan los próximos meses que estar cuidando a mis hijos”, dijo. Leo y Manuel, mellizos prematuros que nacieron el pasado 3 de julio, han estado al cuidado de su madre, Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos.

Los dirigentes anunciaron tras el nacimiento de los bebés que se repartirían al 50% las semanas de permiso que les corresponderían si tuvieran un contrato laboral. Los miembros del Congreso no tienen bajas médicas ni permisos laborales por no ser trabajadores por cuenta ajena. Pueden solicitar el voto telemático y ausentarse temporalmente de la Cámara por motivos médicos o cuando tienen descendencia.

"Hemos defendido que los permisos deben ser iguales e intransferibles", explicó Iglesias en los pasillos del Congreso. "Los hombres no estamos para ayudar a nuestras compañeras, estamos para corresponsabilizarnos y creo que nosotros teníamos la obligación de ser ejemplo".

Unidos Podemos, el grupo confederal del que forman parte Iglesias y Montero, llegó a un acuerdo de Presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar un calendario para equiparar los permisos de maternidad y paternidad, de manera que sean iguales, intransferibles y remunerados al 100%: así quedará reflejado en la ley actual. En 2019, los permisos de paternidad subirán a ocho semanas, en 2020 a 12 y en 2021 a 16, completando así la equiparación con la baja de maternidad.

Agradecimiento a la sanidad pública

Tras el nacimiento prematuro de sus hijos, Pablo Iglesias e Irene Montero agradecieron a la sanidad pública el cuidado de Leo y Manuel, que nacieron en julio con seis meses de gestación. "Todo ha sido posible gracias a un equipo de profesionales de la sanidad pública además del cariño y apoyo de nuestra gente. Muchos prematuros como ellos, en otros lugares del mundo, no tienen la misma suerte", expresaron en un comunicado conjunto en redes sociales.

"Nuestros hijos tienen hoy dos meses porque nacieron en un país que cuenta con algo mucho más importante que cualquier himno o bandera: un sistema sanitario universal. Les contaremos que nada merece más lealtad que eso", apostillaron.