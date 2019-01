Echenique sobre Errejón: “Yo dimitiría, pero de algo tiene que vivir hasta las elecciones de mayo”

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en conferencia de prensa, el pasado martes. En vídeo, sus declaraciones en 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser. LUCA PIERGIOVANNI (EFE) / VÍDEO: EPV

"Si yo fuera él [Errejón] dimitiría. Lo coherente es dejar el escaño. Entiendo que de algo tiene que vivir hasta mayo y eso supongo que también pesa en su decisión personal". Son las duras palabras de Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, este viernes en la cadena SER, después de que el hasta ayer jueves era su candidato a la Comunidad de Madrid anunciara que formará una alianza con la alcaldesa Manuela Carmena para concurrir a las elecciones autonómicas.

El cisma abierto en la formación no tiene visos de cerrarse. Echenique niega que Errejón siga siendo su candidato y contradice las palabras del que ya consideran su excompañero de partido. "Yo soy el candidato de Podemos y concurriré de la mano de Carmena", se reafirmó la noche del jueves el dirigente en la misma emisora. "La tierra no es plana porque uno lo diga. Errejón se va a presentar en otra plataforma, cada uno puede decir lo que quiera", ha remachado el secretario de Organización.

Echenique no ha aclarado que ruta seguirá Podemos a partir de ahora en la Comunidad de Madrid aunque Pablo Iglesias, secretario general del partido, afirmó ayer jueves en un mensaje de audio publicado en Facebook que competirán contra Más Madrid, la marca de la regidora de la capital. "En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad", dijo el responsable de Podemos. "Con todo el respeto, Íñigo no es Manuela".

Será Ramón Espinar, secretario general en Madrid de Podemos, y afín a Iglesias, quien tendrá que decidir, según ha anunciado Echenique, cómo se organiza el proceso de elección de nuevo candidato. Lo que el secretario de Organización no aclara es si organizará un nuevo proceso de primarias, recurrirán a la lista ya elegida que había conformado Errejón o se integrarán en otra candidatura. "Habrá que hablar con todas las fuerzas. También la de Errejón y Carmena. Nos presentamos contra PP, Vox y Ciudadanos", ha asegurado el dirigente dejando la puerta abierta a cualquier opción.

Echenique también le ha dejado la responsabilidad de decidir si se suspende de militancia a Íñigo Errejón a Espinar. "No queremos darle razones a los adversarios para que hablen de nosotros. No le abrimos expediente", ha afirmado. El secretario de Organización no querido comparar la sanción que terminó con seis concejales de Podemos Madrid fuera del partido. "Ellos no quisieron presentarse a las primarias, Íñigo sí lo hizo".

Es públicamente conocida la mala relación entre el responsable de Madrid y el fundador de Podemos. Esta misma semana el conflicto entre Espinar y Errejón volvió a hacerse patente cuando se conoció el pacto entre Podemos e IU para la Comunidad de Madrid. Un acuerdo que imponía, entre otras cuestiones, un número dos con el que Errejón estaba en desacuerdo. El detonante de la ruptura.

"Siempre hemos tomado las decisiones de manera colectiva y lo hemos compatibilizado con éxitos sociales", se ha defendido atacando nuevamente a Errejón. "Mientras nosotros negociábamos bajar los alquileres otros se han montado su propio partido", ha remachado.