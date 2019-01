Las conspiraciones laminan el núcleo de amigos que fundó Podemos

Desde la izquierda: Luis Alegre, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, Tania González, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, en el primer congreso de Podemos. En el vídeo: la evolución de la relación entre Iglesias y Errejón desde 2014 hasta la actualidad. Claudio Pérez / ATLAS

Solo ha quedado Pablo Iglesias. Él solo al frente de la nave. Con la salida de Íñigo Errejón de Podemos —donde le ha situado Iglesias, aunque este de momento se niega a marcharse—, el secretario general es ya el único promotor de Podemos que continúa en la dirección actual cinco años después. El núcleo fundador del partido ha implosionado, fruto de conspiraciones y traiciones y ha dejado en solitario a Iglesias al timón de Podemos. De los "Cinco de Vistalegre", a los que se atribuye la construcción del partido que revolucionó el tablero político en 2014 —Carolina Bescansa, Luis Alegre, Juan Carlos Monedero, Iglesias y Errejón— todos, salvo el líder, han salido de la cúpula. Pero además, tres de los cinco han roto con Pablo Iglesias. Este es un resumen de la historia de deslealtades y engaños que terminó por separar a los cinco profesores universitarios.

Íñigo Errejón. La ruptura entre quien fue número dos y mano derecha de Iglesias ha firmado el último capítulo, pero la relación entre los antiguos amigos llevaba rota desde hacía más de dos años, y se larvó desde los comienzos del partido. Errejón siempre estuvo incómodo en el papel de número dos, y aglutinó desde el principio a su alrededor a una serie de cuadros que comenzaron a ser fieles a su liderazgo (por una combinación de su brillantez y ambición, seguramente). El primer episodio de su guerra intestina con Iglesias por el control de Podemos estalló en marzo de 2016, cuando Iglesias fulminó al entonces secretario de Organización, Sergio Pascual, lugarteniente de Errejón. Los pablistas sostienen que interceptaron unos mensajes en los que Pascual conspiraba contra la dirección de Iglesias en Madrid. La primera traición.

Que el primer secretario de Organización de Podemos fuera un errejonista da idea del contrapoder que Errejón empezó a construir en Podemos frente a Iglesias. Los pablistas le acusaron, de hecho, de formar "un partido dentro del partido". Desde entonces todo fueron conspiraciones cruzadas, y Errejón terminó por echar un pulso al liderazgo a Iglesias (sin disputarlo del todo) en Vistalegre 2. Aunque tras su derrota el acuerdo entre ambos fue que Errejón se refugiase en la candidatura madrileña, la desconfianza mutua ha explosionado en la negociación de las listas. Harto (como Carmena) de que los pablistas le quisieran imponer los nombres de su candidatura, Errejón lanzó el último órdago a Iglesias para que aceptara su plataforma y, en realidad, su total autonomía. El trasfondo es la sucesión de Iglesias, que se da por hecho que se abrirá tras las próximas elecciones generales. El líder ha terminado por cortar el paso a Errejón y le pide que se vaya.

Carolina Bescansa. La experta demoscópica del partido cavó su tumba interna cuando decidió no alinearse con Iglesias en Vistalegre 2. El líder de Podemos entendió que como no estaba con él estaba en su contra, y cuando Bescansa decidió no integrarse en su lista para el congreso de 2017 (tampoco se alineó con Errejón, sino que pretendió liderar una tercera vía) el líder le declaró la guerra. Bescansa quedó fuera de juego y terminó por firmar su defunción en el liderazgo de Podemos cuando difundió, en abril del año pasado, sin querer, en su canal de Telegram una propuesta-borrador con la que pretendía tumbar a Pablo Iglesias en una alianza con Errejón. Todavía intentó Bescansa rehabilitarse postulándose a liderar Podemos en Galicia, pero Iglesias dio la batalla y la ganó. Dejará su escaño en el Congreso en los próximos meses.

Luis Alegre. El primer líder de Podemos en Madrid participó en los inicios del partido como uno de los hombres fuertes de Iglesias. Tanto es así que la primera maniobra de los errejonistas (que provocó la destitución de Sergio Pascual como secretario de organización) buscaba apartarle de la dirección regional. Pero Alegre fue evolucionando hasta acabar alineado con Errejón. En vísperas de Vistalegre 2, hizo pública una durísima carta que ahora suena premonitoria en la que acusaba al círculo de Iglesias de conducir a Podemos hacia la "destrucción".

"Entraron tarde y entraron mal, con la intención de excluir a todos los que no formaran parte de su pandilla. No son más de cuatro o cinco personas, pero suficientes para dar al traste con todo", decía en aquella misiva en la que señalaba a la entonces jefa de gabinete de Iglesias (hoy portavoz parlamentaria y madre de sus dos hijos), Irene Montero; al secretario de relaciones con la sociedad civil, Rafa Mayoral; y al secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, a los que tachaba de "conspiradores". Una "camarilla", denunció, en la que no quedaba nadie de los promotores del proyecto. Alegre ha sido claro este viernes en apoyar a la nueva plataforma de Errejón con Carmena, a la que dice que votará. Para él, la carta de Iglesias situando fuera del partido al exnúmero dos es propia de "alguien que ha perdido el pulso al país", ha sentenciado en Antena 3. Alegre ha vuelto a sus clases de Filosofía en la Universidad Complutense.

Juan Carlos Monedero. El fiel aliado de Iglesias sigue siendo Monedero, quien desde el comienzo se enfrentó tanto a Bescansa como a Errejón. Aunque Monedero también abandonó el barco (fue el primero en hacerlo, dimitió en 2015) al conocerse los cobros de más de 400.000 euros por trabajos de asesoría a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que no facturó como debía (pagó 200.000 euros para evitar una sanción fiscal). Entonces dijo irse por diferencias estratégicas sobre el rumbo del partido. Volvió a la Universidad. Pero siempre ha estado junto a Iglesias y, sobre todo, enfrente de Errejón. En el congreso de Vistalegre 2 cargó contra la "ambición desmesurada" del exnúmero dos. "Lo que quiere es mandar", dijo.