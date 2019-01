Podemos: “Si Errejón quiere confrontar no lo va a conseguir”

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Luca Piergiovanni EFE. Vídeo: Atlas

La dirección de Podemos no se mueve ni un milímetro. No van a pedir ni explícitamente ni formalmente a Íñigo Errejón que deje su escaño en el Congreso después de anunciar que concurrirá a las elecciones autonómicas bajo la marca Más Madrid de la alcaldesa Manuela Carmena. “Si Íñigo quiere confrontar no lo va a conseguir. Me remito a la misma respuesta, nosotros lo dejaríamos si fuéramos él. Le deseamos suerte y que le vaya bien”, ha intentado zanjar Noelia Vera, portavoz del partido, la mañana del lunes.

El partido considera que el conflicto abierto el pasado jueves es “una cuestión reglamentaria y no política”, en palabras de Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. Su argumento para evitar sancionar o solicitar que Errejón entregue su acta en el Congreso.

Íñigo Errejón aseguró el pasado sábado que dejaría su asiento si se lo pidieran sus compañeros de la dirección. Por el momento, asegura que es el candidato de Podemos y sigue siendo diputado y su voto es uno de los 67 con los que Unidos Podemos cuenta para negociar en el Congreso los Presupuestos Generales que pactaron con el Gobierno de Pedro Sánchez. “Los diputados votan en función del contenido de las leyes. No tenemos ninguna duda de que va a ocurrir”, ha respondido Echenique al ser preguntado si cuentan con el apoyo parlamentario de Errejón.

De manera paralela, continúa la búsqueda de un candidato para la Comunidad de Madrid. Por el momento se desconoce cuál será el procedimiento para buscar y elegir un nuevo aspirante. “Queremos darle un poco de margen a la dirección regional en Madrid”, ha dicho Vera. Ramón Espinar, líder de Podemos en Madrid, no ha adelantado qué estrategia van a seguir. Podemos enfrenta dos escenarios, concurrir como Unidos Podemos, la alianza con IU, o integrarse en la plataforma Más Madrid. Esta segunda opción no ha sido completamente descartada. Vera ha asegurado que si la dirección autonómica toma decide formar parte de la coalición “coordinarán y acatarán la decisión”.

En cuanto a su candidatura para el Ayuntamiento de Madrid, como ya adelantó Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, el pasado jueves cuando interrumpió su permiso de paternidad, el partido “se echará a un lado” si Manuela Carmena decide no incluirlos en su propuesta. Por tanto, no se presentarían. "Ahora Madrid es el proyecto que nosotros apoyamos, siempre hemos dicho que íbamos a estar ahí", ha afirmado Vera.

Un nuevo problema en Barcelona

Podem Barcelona no hará primarias internas para las elecciones municipales del próximo mes de mayo, aunque participará en las de Barcelona en Comú, según informó Europa Press. La marca de Podemos en Cataluña que apoya al Gobierno de Ada Colau en el Ayuntamiento de la capital catalana, forma parte de BComú y ambas formaciones construyeron un reglamento que proponía un proceso de primarias propio.

"La relación con el ayuntamiento de Colau como con los órganos municipales de Podemos en Barcelona es excelente", ha dicho Echenique sobre la posibilidad de que se repita una situación similar a la de los seis concejales del Ayuntamiento de Madrid que están suspendidos cautelarmente por no haber pasado por las primarias de Podemos. "Los detalles de cómo se va a llevar a cabo los tendrán que ajustar las direcciones autonómica y estatal", ha concluido sin aclarar cómo será definitivamente el procedimiento.