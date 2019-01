El Govern se plantea reconsiderar su decreto sobre VTC pero pide a Colau que justifique su propuesta

El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha anunciado este martes que el Govern está dispuesto a reconsiderar el decreto que prepara sobre la regulación de las licencias VTC "siempre que se haga con consenso y sin chantajes” del taxi, que lleva cinco días de bloqueo de la Gran Via de Barcelona. El decreto prevé la obligación de que, para precontratar un coche VTC (los que usan Uber y Cabify), sea necesaria una antelación de 15 minutos. El taxi lo considera insuficiente, mientras que las VTC lo consideran demasiado. El Área Metropolitana propone una hora. "Siempre que se haga con consenso y sin chantajes, consideraremos incorporar en el decreto los aumentos de tiempo”, ha dicho Calvet. Este martes por la tarde pedirá a las partes, y también a la AMB, “que fundamenten jurídicamente sus propuestas”.

Calvet ha avisado de que, si esta tarde no se consigue un acuerdo para un marco “de consenso y sin chantajes”, el departamento “tirará adelante el decreto tal como lo expuso inicialmente”. El consejero ha criticado que el Gobierno traspasase “la responsabilidad” en septiembre, mediante un Real Decreto que transfería a las comunidades autónomas las competencias en gestión de VTC, “de forma muy grosera”. Calvet, que en agosto pidió “competencias plenas” para regular el sector, ha criticado que la mesa del Congreso bloquee que este Real Decreto se desarrolle en proyecto de ley. “El Gobierno ha dimitido históricamente en sus responsabilidades sobre el sector”, ha dicho.

En su quinta jornada de protesta en Barcelona, los taxistas del área metropolitana se han manifestado por distintas calles del centro de la ciudad, lo que ha obligado a cortar el tráfico en algunas zonas, además del bloqueo de la Gran Via que ya suma cinco días. A primera hora, los taxistas han celebrado una asamblea en la plaza de Catalunya, en la que han arremetido contra la propuesta de decreto de la Generalitat y han asgurado que enviarán taxis a Bruselas, a la llamada Casa de la República donde reside el expresidente Carles Puigdemont, para ampliar su protesta.

A continuación los taxistas han cortado la calle de Aragón, donde han agredido algunos coches que operan con licencia VTC. Los manifestantes han emprendido entonces una marcha hasta la plaza de España, y de ahí hasta el departamento de Territorio, en la Avenida Josep Tarradellas, donde a las 16 horas tienen una reunión con el consejero Damià Calvet. La protesta ha comportado el corte del tráfico de las calles por las que pasaba el recorrido.

Los Mossos d’Esquadra investigan unas 70 denuncias relacionadas con agresiones a coches con licencias VTC y con enfrentamientos entre taxistas y los cuerpos policiales desde que las protestas empezaron el pasado viernes. Los taxistas han advertido de que, si la Generalitat no atiende a sus demandas, sus acciones serán más contundentes. La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, ha asegurado en una entrevista a TV3 que entiende las reivindicaciones de los taxistas, pero que no entiende “que paralicen y colapsen la ciudad”. La alcaldesa les ha pedido responsabilidad y que su protesta “no cause un daño generalizado a la ciudadanía”, y ha reclamado a la Generalitat que presente esta tarde una solución que permita desconvocar la huelga.

Mientras, los conductores de VTC también presionan al Govern al bloquear varios carriles de la Avenida Diagonal con sus coches. La patronal Unauto-VTC celebra que el Govern le incluya en las negociaciones, pero está en contra de la propuesta de decreto, que prevé obligar a precontratar los servicios de los coches VTC con una antelación de, como mínimo, 15 minutos.