Directo | La huelga indefinida de taxis en Madrid y Barcelona

EL PAÍS

Ciudadanos defiende la "reconversión" del sector del taxi y la "libertad de elegir" de los usuarios, informa Elsa García de Blas.

El desayuno informativo que ha protagonizado este martes Albert Rivera en el Hotel Palace de Madrid, organizado por Nueva Economía Fórum, estaba patrocinado por Cabify, una de las empresas con las que el sector del taxi mantiene una agria disputa. El patrocinio no es solo para la conferencia del líder de Ciudadanos, sino para todas las que se celebran bajo el paraguas de este foro a partir de 2019. Pero a Rivera le ha tocado pronunciarse sobre el conflicto con el sector del taxi, que mantiene por segundo día consecutivo una huelga en Madrid y Barcelona, delante de un cartel con el logo de Cabify.

El líder de Ciudadanos ha defendido la "libertad de elección" de los consumidores entre los taxis y los VTC. En su opinión, el sector del taxi "se ha quedado atrás porque el Estado lo tiene hiperregulado". Su propuesta es una "reconversión" del sector tras un acuerdo entre las partes, y pide al Gobierno socialista que lidere esa mediación, y no se "lave las manos" cediendo esa competencia a las comunidades autónomas. Rivera insiste en que "no hay que mentir a los taxistas", porque el futuro es el que es. "En una década no habrá conductores, se está avanzando mucho en los coches autónomos", ha ejemplificado. Rivera no se esconde y reconoce que es usuario de Cabify. También del taxi. Ayer sufrió un escrache de taxistas en Atocha, que le increparon y abuchearon."¡Eres un moderno!", fueron algunos de los gritos que le dedicaron.