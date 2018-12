Mañana jueves se desactiva el protocolo anticontaminación

El Ayuntamiento de Madrid desactivará mañana jueves el protocolo anticontaminación al reducirse los niveles de contaminación en la ciudad y haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica. Además, se prevé que esta noche llueva, lo que ayudará a limpiar el aire. En cualquier caso, durante este miércoles se mantienen las medidas del escenario 2: los vehículos sin distintivo ambiental no pueden circular por la M-30 ni por la almendra central, mientras que en la zona SER solo pueden aparcar los vehículos Cero emisiones y Eco, además de los residentes (únicamente en su barrio).

Durante la jornada de este miércoles se están realizando controles para impedir el acceso a toda la almendra central, por las restricciones de Madrid Central y el mismo protocolo aplicado hoy. El Ayuntamiento está informando en los paneles de la activación del protocolo y de que no se puede circular por la M-30 y vías comprendidas dentro de la misma con vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, es decir, los más antiguos (los anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina, de 2006 en los diésel y de 2003 en el caso de las motos). Además, en este escenario 2, vigente hasta las 22.00 de esta noche, se limita la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30.

Según informa el Consistorio en un comunicado, la Empresa Municipal de Transportes ha reforzado este miércoles el servicio de autobuses en 55 líneas de la red diurna para hacer frente al previsible incremento de demanda ante la activación de las medidas previstas en el escenario 2. Este refuerzo se llevará a cabo, fundamentalmente, en las líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la almendra central de la capital. El incremento de servicio se distribuye homogéneamente por todas las áreas geográficas de Madrid.

En cambio, el Metro de Madrid no ha realizado ningún refuerzo, ya que según el Consorcio Regional de Transportes "no se ha considerado necesario reforzar más" el servicio puesto que en un episodio de restricción similar que se registró el pasado 28 diciembre (en el que no pudieron circular los vehículos con matrículas pares) tan solo se incrementó el número de viajeros un 0,86 por ciento. La activación del protocolo coincide con jornadas de paros de maquinistas en el suburbano madrileño.

Etiquetas ambientales

Las etiquetas ambientales de la DGT se otorgan en función del año de matriculación: Sin etiqueta: coches de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel anteriores a 2006. Vehículos con etiqueta B: coches de gasolina de entre 2000 y 2006 y diésel de 2006 a 2013. Etiqueta C: de gasolina posteriores a 2006 y de gasóleo posteriores a 2014. Eco: los híbridos en general. Cero: los eléctricos o los híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros. Es la misma clasificación que se utiliza para motos y motocicletas. Así, los coches de gasolina anteriores a 2000 y los de diésel anteriores a 2006 no pueden circular hoy por el área central de la capital.

Los controles para acceder al centro se realizan en función de la matrícula, por lo que todavía no es imprescindible llevar visible la pegatina con la etiqueta ambiental; sin embargo, dicha pegatina será obligatoria a partir del 24 de abril de 2019, por lo que el Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos que la obtengan cuanto antes. Para ello, basta con acudir a una oficina de Correos con permiso de circulación y pagar cinco euros; a cambio, en la oficina entregarán una pegatina que indica la eficiencia energética del vehículo.

La activación del protocolo anticontaminación ha generado largas colas ante las oficinas de Correos, tras acudir numerosos madrileños a por la etiqueta ambiental. Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que desde este martes los ciudadanos han acudido "en masa" para adquirir esta etiqueta y que se está enfrentando a "una enorme carga de trabajo". De hecho, algunas personas que acudieron este martes a las oficinas señalaron que tuvieron que esperar al menos dos horas a ser atendidos, mientras que otros se tuvieron que marchar sin el distintivo al acabarse las pegatinas en algunas oficinas.

Por ahora, la compañía de mensajería no tiene datos "cuantitativos" pero han insistido que la "gran cantidad" de personas que están solicitando esta etiqueta para sus vehículos es "patente" y creen que lo seguirá siendo durante todo el día. Correos ya informó este martes de que ha vendido 380.390 etiquetas ambientales en sus oficinas repartidas en la Comunidad de Madrid y desde el pasado 29 de noviembre.

