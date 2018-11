El Hospital Gregorio Marañón acepta la responsabilidad en el contagio de hepatitis C en el centro

“El hospital ha asumido la responsabilidad patrimonial de los cinco pacientes contagiados tras hacerse un TAC”, dijo ayer el presidente de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, Damián Caballero Martínez, al terminar la reunión con la dirección del Hospital Gregorio Marañón en donde se pidieron explicaciones sobre los casos de los pacientes que habrían contraído esa enfermedad en el centro en mayo.

El pasado miércoles, la plataforma recibió una llamada de una de las personas que se había contagiado haciéndose un TAC con contraste. Esta persona tuvo conocimiento de esta situación a través del propio hospital, que se puso en contacto con él para comunicárselo. En ese mismo momento, la plataforma contacto tanto con el hospital como con las autoridades sanitarias.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C después de la reunión con la Dirección del Hospital Gregorio Marañón.

Según ha explicado el hospital en un comunicado, los cinco afectados habían contraído la enfermedad al realizarse un TAC en una sala en concreto y en la misma fecha, el 11 de mayo de este año en el turno de la tarde. “La investigación que está llevando a cabo en este momento al hospital involucra a dos trabajadores del turno de la tarde (un técnico y una enfermera) para dictaminar la causa de contagio”, ha dicho la vicepresidenta de la plataforma, Raquel Collado Sáez

Transcurrido el periodo de incubación de esta enfermedad, a dos pacientes (de los cinco totales) se les diagnosticó una infección reciente por hepatitis C, casos que fueron notificados al sistema de vigilancia epidemiológica del hospital a finales del mes de agosto.

Enfermos en riesgo



En ese momento, el centro realiza una investigación epidemiológica que incluyó a todos los pacientes en posible riesgo y que estableció el “nexo común” entre ellos, y permitió la detección de tres casos adicionales clínicamente asintomáticos. Por su parte, el Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que investigue el contagio. En su escrito, la asociación teme que se hayan incumplido los protocolos. Por ello, piden a la Fiscalía que investigue el caso para conocer cómo se ha elaborado la prueba diagnóstica, el alcance del contagio y que se depuren responsabilidades.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram