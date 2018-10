Madrid instalará en Recoletos la estatua dedicada a los refugiados

Refugiados. Ese es el nombre de la escultura que, a partir de marzo de 2019, rendirá tributo a los refugiados y migrantes en Madrid. El Ayuntamiento presenta hoy la figura que se instalará en uno de los estanques del Paseo de Recoletos. La obra, creada por el artista brasileño Bel Borda,sustituye a la pancarta de “Refugees Welcome”, que ondeaba en el Ayuntaminento hasta la restauración de su fachada, según adelantó la alcaldesa durante el Debate del Estado de la Ciudad.

El compromiso de Madrid con los migrantes toma ahora forma de escultura. “Queremos mostrar a todos los ciudadanos y de manera permanente, el abrazo de la ciudad de Madrid a los migrantes y a los refugiados. Y vamos a hacerlo en un lugar emblemático de la capital”, explica la alcaldesa Manuela Carmena.

Refugiados, escultura ideada por el conocido artista brasileño Bel Borda, se instalará, en marzo de 2019, en uno de los estanques del Paseo de Recoletos, sobre una superficie de agua. “Se ha elegido este lugar porque se trata de un espacio emblemático y muy cercano al Ayuntamiento”, dice Marisol Mena, directora general de Patrimonio y Paisaje Urbano. “Además, hemos buscado una lámina de agua sobre la que instalar la escultura para hacer una referencia al mar y a ese complicado y dramático viaje que realizan los migrantes a nuestras ciudades en busca de esperanza”, agrega Mena.

La obra es de nueva creación e ideada para este espacio, pero para crearla el artista Bel Borda ha recuperado una idea que presentó en la Bienal de Escultura del Lago Leman, en Montreux (Suiza). Concretamente en la escultura efímera Homenaje a los migrantes, que “ha funcionado como un prototipo, que he ido remodelando”, cuenta Borda por teléfono desde Nueva York, donde está presentando otra obra en el Instituto Hemisférico de performance y política.

“Vengo de Brasil, de Salvador de Bahía, un país y una ciudad de migrantes. Las grandes urbes del mundo se han construido gracias al trabajo de los migrantes”, añade el artista. Su escultura consiste en dos piezas: una principal, en la que aparecen varias personas sentadas, de 960 kilos de peso, y un pedestal, de unos 10.000 kilos. “Es una oportunidad. Nunca un artista brasileño había instalado una escultura así en una zona tan emblemática de una capital europea. Hacerlo en Madrid es un sueño”, continúa Borda.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid hace un guiño a los migrantes. En septiembre de 2015, se colgó en la fachada principal del Palacio de Cibeles una pancarta que decía: “Refugees Welcome”. Era una reacción del Consistorio a la falta de compromiso del Gobierno central con los migrantes y con la intención de posicionarse como una ciudad refugio. Desde entonces, y según cifras del Consistorio, Madrid ha atendido a 4.000 migrantes.

Esa pancarta se retiró el pasado septiembre debido a una actuación que se iba a hacer en la fachada del Ayuntamiento. La alcaldesa anunció que no volvería a su lugar: “[Los refugiados] Ya están aquí y saben que son bienvenidos”, dijo entonces. Después anunció que se crearía una escultura permanente, con una dotación económica para su realización de 300.000 euros, que saldrán de las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

